Increíble: Una lotería tiene como premio 900 millones de dólares

Hoy 16:12 -

La lotería Mega Millions de Estados Unidos ofrecera el mayor premio de toda su historia: 900 millones de dólares.

La última vez que Mega Millions entregó su premio mayor fue el pasado 24 de julio, cuando 11 compañeros de trabajo se repartieron 543 millones de dólares.

Hoy en día, la probabilidad de ganar este sorteo que se celebra en 44 estados norteamericanos, Washington DC y las Islas Vírgenes es de una entre 302,5 millones.

Breaking: #MegaMillions jackpot bumped from $868M to a whopping $900M ... the largest in Mega Millions history & the 2nd largest in U.S. history!