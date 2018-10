Esta noche hay una nueva fecha del Torneo de las Instituciones

Fotos Esta noche se va a disputar la décima fecha del Torneo Clausura denominado “144 años de la Ciudad de la Amistad”.

CHOYA, Choya ( C ) En el estadio del Parque Municipal de la ciudad de Frías se disputará hoy la 10ª fecha del Torneo Clausura denominado “144 años de la Ciudad de la Amistad”.

El programa arrancará a las 20 con el siguiente orden: Técnica vs. Tránsito; Comercio vs. Polideportivo; Policía vs. Banco; Loma Negra vs. Obras; Social vs. La Bio; y Aoma vs. Panaderos.

Cabe destacar que en la punta de las posiciones está el elenco de Comercio con 22 unidades.

Después le siguen Loma Negra y Obras con 19 puntos, entre otros combinados.