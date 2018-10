FÚNEBRES | 18 de octubre de 2018

18/10/2018 -

- Noemí Leticia Banegas (La Banda)

- Vicenta Marina Juárez

- María Antuz de Canllo

- Walter Oscar Ávila

- José Nicolau (Beltrán)

- Rosa Mercedes Roldán de Salvatierra (La Banda)

- Blanca Azucena Coronel de Alderete

- Roberto Osvaldo Lazarte (La Banda)

- Segundo Claudio Villavicencio

- Juana Luisa Giuntini (La Banda)

- María Antuch

- Luis Alberto Villavicencio (Frías)

- María Audelina Delgado

- Ramón Edilberto Giménez

- Beatriz del Valle Carrizo (Silípica)

ANTUCH, MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/18|. Su hijo Néstor, sus nietos Tobias y Agostina y demás familiares, partic. su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. Servicio Iosep. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

ANTUZ DE CANLLO, MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/18|. Señor tu hija ya está ante ti haz que brille para ella la luz que no tiene fin. Su sobrina Marilú, Raúl y sus hijos Maximiliano y Belén, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

ANTUZ DE CANLLO, MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/18|. Señor recíbela en tu Reino y dale vida eterna. Su sobrino José Vicente y sus hijos Bere, Ángel, Josias y Katia participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

ANTUZ DE CANLLO, MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/18|. Señor recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno. Su cuñada Puchi, participa con profundo dolor su fallecimiento y ruega oraciones en su querida memoria.

ANTUZ DE CANLLO, MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/18|. Señor recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno. Tu sobrino Mario y sus hijos Victoria y Gonzalo, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

ANTUZ DE CANLLO, MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/18|. Tu sobrino Miguel Ángel Murad e hijas Laura y Tamara Murad, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

ANTUZ DE CANLLO, MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/18|. Tu sobrina Magdalena Murad y familia, participa con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

ANTUZ DE CANLLO, MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/18|. Camila y Fabian, participan con profundo dolor el fallecimiento de su querida Amiga y piden resignaación para su hijo y nietos en este dificil trance. Ruegan oraciones en su memoria. Que descnase en paz.

ANTUZ DE CANLLO, MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/18|. José Gubaira y ominga Auat de Gubaira e Hijos: María Eugenia Gubaira, María José y Jorge LLaya y Mariano Gubaira y nietos part. con profundo dolor el fallecimiento de la querida María, y sus restos fueron inhumados en el cement. Parque de La Paz. Pedimos Oraciones por su descanso eterno.

ANTUZ DE CANLLO, MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/18|. Dr. Héctor Luis Ribas, Magdalena Daud de Ribas, María de los Ángeles Ribas participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ANTUZ DE CANLLO, MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/18|. Familia de Alberto Auad, participa con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ANTUZ DE CANLLO, MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/18|. Familia de Enrique Amado y Josefa Canllo, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ANTUZ DE CANLLO, MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/18|. Olga Antonio, Carlitos Antuz y flia., y Eduardo Antus y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

ANTUZ DE CANLLO, MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/18|. Victoria Salomon de Canllo y sus hijos Elizabeth y Jorge, hijo politico Juan Roberto Montoto, participan su partida al Reino Celestial, acompañan a Nestor en este momento de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

ANTUZ DE CANLLO, MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/18|. Nené Salomón de López y flia., participa con dolor el fallecimiento de la querida tia Maria y acompaña a su hijo Néstor y demás familiares en estos dificiles momentos. Ruegan oraciones en su memoria.

ÁVILA, WALTER OSCAR (Zorro) (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/18|. Su madre Petrona Álvarez, sus hnos. Faviola, Carina, Vanesa hnos. políticos Gabriel, Juan Ramon sobrinos y ahijada y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 10 horas en el cementerio La Piedad. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE LA PLATA 162 TEL 4219787.

CORONEL, BLANCA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/18|. Entonces Jesus le dijo: Yo soy la resurreccion y la vida el que cree en mi vivirá y todo el que viva y cree en mi no morirá jamás. Juan 11:25-26. Su nieto Maximo Coronel Diaz y Paola Diaz, participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

CORONEL, BLANCA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/18|. Carlos Diaz y flia, participan el fallecimiento de la abuela paterna de su nieto Maximo Coronel Diaz. Ruegan oraciones en su memoria.

CORONEL DE ALDERETE, BLANCA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/18|. Su esposo Luis Alderete, sus hijos Ruben, Luis, Fabian, h. políticos Cintia, Sol, Soledad, nietos Máximo, Facundo, Victoria , Bauti y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 11 horas en el cementerio La Piedad. COB IOSEP SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE LA PLATA 162 TEL 4219787.

DELGADO, MARÍA AUDELINA (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/18|. Sus hijos Nelida, Eduardo, Mario y Cristina, hijos politicos Jose, Ada Luisa, Noemi, nietos Yanina, Dady, German, Alina, Luciano, Romina, Fernanda, Nadia, Vanina y Lucas, bisnietos Augusto y Jesus, Gonzalo y Milagros, Apolo, Irina y Lorenzo y demas fliares, part, su fallecimiento, sus restos serán inhum. hoy a las 17 hs. en el cementerio La Piedad. Casa de duelo Pje 8 de Octubre 163. Bº Libertad. EMPRESA SANTIAGO.

DELGADO, MARÍA AUDELINA (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/18|. María Esther Joaquin Vda. de Coronel, sus hijos Norma, Marta, Tito, Turco, Gloria, Guillermo y Sonia y demás familaires, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

DELGADO, MARÍA AUDELINA (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/18|. Manuel Manfredi, Norma Coronel, sus hijos Manuel,Hugo, Alicia y Daniela, su hija politica Elsa y sus nietos, acompañamos a sus hijos en este dificil momento. Elevamos oraciones en su querida memoria.

GAGGERO DE MEMA, ESTHER ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 16/10/18|. Miguel Lladón y familia acompañan en este tan doloroso momento a su hijo Roberto. Elevan oraciones en su memoria.

GAGGERO DE MEMA, ESTHER ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 16/10/18|. Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque muera vivirá. Amigas de su hija Silvia; Ana María, Griselda y Mercedes, participan con dolor el fallecimiento de su madre. Ruegan oraciones en su memoria.

GAGGERO DE MEMA, ESTHER ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 16/10/18|. Narda y Raúl Ayuch, sus hijos Guillermo, María Alejandra y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus familiares en este doloroso momento.

GAGGERO DE MEMA, ESTHER ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 16/10/18|. Acompañamos en esta perdida irreparable y en el dolor, por los años que nos unen en amor y amistad a sus hijos Silvia y Roberto, pidiendole a Dios les de resignacion. Nancy Castellanos y Daniela Luna. Rogamos oraciones en su memoria. Santa Rosa La Pampa.

GAGGERO DE MEMA, ESTHER ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 16/10/18|. Lucia del Va. Cazzulo y sus hijas Nancy y Daniela, acompañan a Silvia y Roberto en estos momentos de dolor por la pérdida de su madre. Rogamos oraciones en su memoria.

GIMÉNEZ, RAMÓN EDILBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/18|. Sus hijos Morena, Javier, Ana, Jorge, hijos politicos Miguel Gallardo, Yamila Aguirre y Felipe Talerico, nietos Felipe y Emma Talerico y Cineret y Belania Gimenez, participan su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 11.30 hys. en el cementerio de Clodomira. Casa de duelo Av. Rivadavia 323. S.V. EMPRESA SANTIAGO.

JUÁREZ, VICENTA MARINA (q.e.p.d.) Falleció 17/10/18|. Su Esposo Cayetano Regatuzzo, sus hijos Guillermo, Alejandro, Walter, Silvia. hijos pol. nietos y demás familiares, sus restos fueron inhumados en El Cementerio Parque De La Paz. Cob. Norcen Servicio Realizado Por COCHERIA NORTE. La Plata 162. Tel. 4219787.

JUÁREZ, VICENTA MARINA (q.e.p.d.) Falleció 17/10/18|. "Dale Señor el descanso eterno". Acompañan a su hijo Guilli con cariño flia. Ciappino.

JUÁREZ, VICENTA MARINA (q.e.p.d.) Falleció 17/10/18|. Su Amiga Marta Barraza y esposo Victor, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Parque de la Paz.

JUÁREZ, VICENTA MARINA (q.e.p.d.) Falleció 17/10/18|. El Centro de Jubilados y Pensionados de Recreación y Turismo Tradición participa con dolor el fallecimiento de su socia, amiga y alumna de los talleres de gimnasia y tejido. Ruegan oraciones en su memoria.

ROLDÁN, OSVALDO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 15/10/18|. Directivos, empleados de Maxihogar SRL participan con profundo dolor el fallecimiento de su compañero y ruegan por su descanso eterno.

ROLDÁN, OSVALDO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 15/10/18|. Aldo Llugdar, Ana Maria Reston y Ricardo Llugdar participan su fallecimiento y ruegan por su descanso eterno.

ROLDÁN, OSVALDO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 15/10/18|. Alfredo Vittar, Adriana Llugdar, Matías, Agustín y Lourdes Vittar participan su fallecimiento. Ruegan por su descanso eterno.

VILLAVICENCIO, SEGUNDO CLAUDIO (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/18|. Soy las tenues estrellas que brillan al anochecer. No te detengas aquí en mi tumba a llorar, no estoy ahí, no estoy muerto". Su esposa Mimí Lopez, su madre politica Blanca Manzur, hna politica Claudia y sobrino Santi. participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria. Sus restos seran sepultados hoy a las 11 en el cementerio Jsardin del Sol.

VILLAVICENCIO, SEGUNDO CLAUDIO (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/18|. Su esposa Blanca Noemi Lopez, su suegra Blanca, su comadre Claudia, su sobrino Santiago, su amiga Nilda, partic. el fallecimiento y sus restos serán inhum. en el cementerio Jardin del Sol a las 11 hs. Casa de duelo S.V. 1 P. L.Gallo 330 Serv. Iosep. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

VILLAVICENCIO, SEGUNDO CLAUDIO (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/18|. Dichosos los que sufren en la tierra y reparten amor porque Dios abrirá las puertas del cielo para ellos. Su tía Coca, sus primos Raúl, Eduardo, y Adrian con sus respectivas flias., participan con profundo pesar su pronta partida. y ruegan oraciones en su memoria.

VILLAVICENCIO, SEGUNDO CLAUDIO (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/18|. Que en este descanso eterno, el Señor te proteja con su mirada. Su tía Yola, sus primas Adriana, Sandra y sobrinos Nacho y Juancito, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

VILLAVICENCIO, SEGUNDO CLAUDIO (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/18|. Y todo el que cree en mí no morirá jamás. Sus tíos Aldo y Nené, primos Sebastián y María de los Ángeles participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

VILLAVICENCIO, SEGUNDO CLAUDIO (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/18|. "Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mi uanque muera vivirá". Julio Walter Neder y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

VILLAVICENCIO, SEGUNDO CLAUDIO (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/18|. Equipo Directivo de la Escuela Nº 718 Maria Auxiliadora, acompañan a la Seño Blanca Lopez en este dificil momento. Elevan oraciones en su memoria.

PEREZ, JUAN BAUTISTA (q.e.p.d.) Falleció el 18/9/18/|. Juan, hoy hace un mes que te fuiste, que dificil es aceptar tu partida, pero se que adonde estes, nos acompañas y nos protejes. Te queremos mucho y te extrañamos. Mi vida descansa en paz. Te mandamos a oficiar una misa en la Parroquia San Jose del Bº Belgrano a las 20 hs. Tu esposa Rosa, tus hijos Daniela, Juanjo y Claudio, tus nietos Agu, Nico, Mili y Virginia, tu madre Tona y hermanos. Elevan oraciones en su memoria.

SILVA, JORGE FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/16|. "Me alegraré y me gozaré en tu amor, porque tu viste mi aflicción y conociste la angustia de mi alma. No me has entregado a mi enemigo sino que has puesto mis pies en un lugar espacioso". Su esposa Liliana María Herrera, sus hijos Martín Fernando, Ana Verónica, Ignacio Faustino, María Helena, Jorge Daniel y Mariano David, hijos políticos Gustavo Corvalán, Raquel Brandán, Andrea Ruso, Nadia Avila, nietos Milena Agostina, Mateo Alejandro, Sofia Pilar y Jose Fernando, invitan a la misa que se oficiará a las 20 hs en la parroquia San José del Bº Belgrano para rogar por la paz de su alma, al cumplirse dos años de su fallecimiento.

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

BANEGAS, NOEMÍ LETICIA (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/18|. Su Esposo Victor Gerez sus hijos Noemi,Mabel,Roberto y Lucas. hijos politicos Ibel y Graciela. nietos y bisnietos, sus restos seran Inhumados hoy 9 hs Cementerio Cañada Escobar. Cob. Iosep. Servicio Realizado por COCHERIA NORTE. La Plata 162. Tel. 4219787.

BANEGAS, NOEMÍ LETICIA (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/18|. Su esposo Víctor Gerez, hijos Elizabet, Mabel, Roberto y Lucas participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

BANEGAS, NOEMÍ LETICIA (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/18|. Su hija Mabel Gerez y Miguel Barraza, su nieta Anahí Gerez; Sergio Comán y su bisnieta Lara participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

BANEGAS, NOEMÍ LETICIA (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/18|. Su hijo Roberto Gerez, su esposa Ibel Almaraz y sus nietas Milagros y Florencia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

BANEGAS, NOEMÍ LETICIA (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/18|. Sus nietas Roxana, María y Alejandra Carmona participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

BANEGAS, NOEMÍ LETICIA (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/18|. Su amigo de toda la vida Carlos Loto y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

BANEGAS, NOEMÍ LETICIA (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/18|. Su comadre Nora Loto participa con profundo dolor su fallecimiento. Eleva oraciones en su memoria.

BANEGAS, NOEMÍ LETICIA (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/18|. Familia Carrizo Baigorria participa con profundo dolor su fallecimiento. Eleva oraciones en su memoria.

GIUNTINI, JUANA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 16/10/18|. Su hijo tomas Edgardo Alvarado, hija politica Estela, sus nietos Andrea, Fiorella, Franco,nietos pol. Juan, bisnieto Martin y demas familiares part. su fallecimiento. sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardin del Sol. Servicio Iosep. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

GIUNTINI, JUANA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 16/10/18|. ''Que brille para ella la luz que no tiene fin''. Amigas de la Primaria de su nuera Estela Badami: Inés Aboslaiman, Amelia Madía, Moni Aguilera, Marisa Ovejero y Mirta Platas participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

GIUNTINI, JUANA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 16/10/18|. Amigos de su hijo Tomás, Estela e hijos: Kike Villar, Elisa Serrano, Mariela, Pablo Villar y sus respectivas familias, participan con profundo pesar su fallecimiento. Que en paz descanse querida FEFA.

GIUNTINI, JUANA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 16/10/18|. Carlos A. Gallego y flia., lamentan profundamente su fallecimiento y acompañan a su hijo Tomás y familia en tan triste momento. Rogamos oraciones en su memoria. ''Que brille para ella la luz que no tiene fin''.

GIUNTINI, JUANA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 16/10/18|. El Señor es mi pastor, lo que necesito él me dará. Sus vecinos de toda la vida: Kuky de Salvatierra y José Castillo y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

GIUNTINI, JUANA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 16/10/18|. Federico Fabián Badami, su esposa Karina Gabriela Argañaraz y su hijo Franco Román, participan con profundo dolor su fallecimiento. Rogamos oraciones en su memoria.

GIUNTINI, JUANA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 16/10/18|. Los amigos de sus hijos y nietos Moñi, Nena Ovejero, Omar, María Marta, Tomás y Salvador Abdala participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el Cementerio Jardín del Sol.

JIMÉNEZ, MIGUEL EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 15/10/18|. Yolanda Gabarini de Arias, Alberto Proserpio, Miryam Arias, Federico y Costanza Proserpio participan su fallecimiento. Por esta pérdida irreparable. Acompañan a su esposa, hijos, hermano y demás familiares. No se encuentran Palabras cuando un amigo se va. Solo se siente un inmenso dolor. Rogamos a Dios que abra sus puertas del reino y te de el descanso eterno.

JIMÉNEZ, MIGUEL EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 15/10/18|. Distribuidora Alem de Alberto Proserpio acompaña a su hijo Miguel y flia. por la pérdida de su padre en este doloroso momento.

JIMÉNEZ, MIGUEL EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 15/10/18|. "Señor, ya está en tu Casa, permítele apreciar la luz de tu rostro y concédele el descanso eterno''. Pablo Gerez y flia, participan del fallecimiento de su gran amigo. Elevan una oración en su memoria. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardín del Sol.

LAZARTE, ROBERTO OSVALDO (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/18|. Sus hijos Sebastian, Roberto, Gustavo, h. pol. Gabriela y Carla, nietos Nicolas, Julian, Briana, Valentina, Morena, part. su fallec. sus restos serán inhumados a las 9.30 hs. en el cementerio Jardin del Sol. Casa de duelo Belgrano 532. Sala Nº 2. Serv. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

ROLDÁN DE SALVATIERRA, ROSA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/18|. Su esposo José Salvatierra, sus hnos. Herminda, Gladys Roldan y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 11 horas en el cementerio Jardín del Sol. COB IOSEP SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE LA PLATA 162 TEL 4219787.

ROLDÁN DE SALVATIERRA, ROSA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/18|. Centro Cultural Omero Manzi participa el fallecimiento de la integrante de la Comisión Directiva, acompañan en el dolor a sus familiares. Rogando oraciones en su querida memoria.

ROLDÁN DE SALVATIERRA, ROSA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/18|. La Biblioteca Popular Absalón Rojas, participa con dolor el fallecimiento de la Sra. Rosa de Salvatierra integrante de la Comisión Directiva de la Biblioteca Domingo Bravo y acompaña en estos difíciles momentos a sus familiares. Rogando oraciones en su memoria.

ROLDÁN DE SALVATIERRA, ROSA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/18|. Su espos José Salvatierra, hermanas Erminia del Carmen Roldán, Gladis Beatriz Roldán , participan con profundo dolor su fallecimiento. Rruegan oraciones en su memoria. Sus restos serán inhumados a las 9 hs en el Cementerio Jardín del Sol el día 18/10/18.

ROLDÁN DE SALVATIERRA, ROSA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/18|. A mi amada madrina la despido con mucho dolor. Joaquín Pérez. Rogando al Señor una pronta resignación para su familia y una oración en su querida memoria.

ROLDÁN DE SALVATIERRA, ROSA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/18|. Su cuñada Tuky y Tito, sus sobrinos Mingui, Luisa, María José, Joaquín, Gabriel, Fabián, Julio y Samuel, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ROLDÁN DE SALVATIERRA, ROSA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/18|. Duele mucho que te hayas ido demasiado rápido de nuestras vidas. Su cuñado Pochi y Blanca, sus sobrinos Ruly, Ely, Gabi, Augusto y Ursula, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ROLDÁN DE SALVATIERRA, ROSA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/18|. Asociación Civil Cultural Sanmartiniana La Banda, participa del doloroso fallecimiento de su querida amiga y vocal titular de la comisión Rosa Roldán de Salvatierra. Elevan oraciones en su memoria.

ROLDÁN DE SALVATIERRA, ROSA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/18|. Rosa: Tuvimos la alegría de poder contar con tu Amistad y hoy nos toca el dolor de despedirte. Descansa en Paz Amiga y brille para tí la luz que no tiene fin. Amigos y ex-compañeros de la Esc. Nº1.040 de Bandera Bajada: Ilda Díaz, Lucrecia Vega, María Luisa Andreani, Dante Ybarra, Elva Vázquez, y César Rodríguez, participan su fallecimiento y acompañan a su esposo Paco, su hermana Erminia y demás familiares en este triste momento. Elevan oraciones en su memoria.

ROLDÁN DE SALVATIERRA, ROSA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/18|. La Federación de Bibliotecas Populares de Santiago del Estero participa el fallecimiento de la Subsecretaria de la Comisión Directiva, Presidente de la biblioteca Popular Domingo Bravo y destacada dirigente cultural de la ciudad de La Banda. Su inesperada y definitiva partida nos une en un profundo dolor a sus compañeros de ideales en la construcción de una sociedad solidaria, sostenida por la educación, la ética y el amor a la tierra.

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

CARRIZO, BEATRIZ DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/18|. Su esposo Raúl Moreno, sus hijos Claudia, Ariel, Estela, Teresa, Alejandra, Guillermo, Valeria e Iván, nietos y bisnietos participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio de Manogasta. Elevan oraciones en su memoria.

CARRIZO, BEATRIZ DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/18|. Cecilia, Mónica y Marcelo González Bernal participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

HERRERA VDA DE CHAMORRO, MARTA (q.e.p.d.) Falleció el 16/10/18|. "Señor, vivió sin detener el tiempo... porque el tiempo es solo ensayo de eternidad". Oscar Herrera, sus hijos Suki, Marisa y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

NICOLAU, JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 16/10/18|. Su esposa Patricia González y demás familiares part. su fallec. Sus restos fueron velados e inhum. ayer en el cementerio de Beltrán. NORTE SERVICIOS SOCIALES Laprida 383 La Banda.

NICOLAU, JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 16/10/18|. Su sobrino Miguel Angel Nicolau, su señora Delia Alderete e hijas Sofia, Camila y Delfina, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

RUIZ, AMBROCIA (q.e.p.d.) Falleció el 8/10/18|. Mamita, tu ausencia se nos hace infinita, pero nis reconforta saber que descansas en paz, y gozas de la gloria eterna. Su familia agradece a los Sres. Marcelo Cabrera, Marcelo Hoyos, Daniel Herrero, Hospital Loreto, Sanatorio Santiago, amigos y vecinos que nos acompañaron en tan difícil momento. Invitamos a la misa que se realizara hoy a las 20hs en la Iglesia Ntra. Sra. De Loreto.

VILLAVICENCIO, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/18|. Su hijo Agustín Villavicencio, Albertina Gimenez y Fabricio Gimenez, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones a Dios rogando por el eterno descanso de su alma. Frías.

VILLAVICENCIO, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/18|. Dejas en nuestros corazones la imagen de un ser extraordinario, vivirás siempre entre nosotros. Tito Stoppa, su esposa Queca, sus hijas Virginia, Raquel y Luciana y sus respectivas familias, participan con profundo dolor el fallecimiento de su querido amigo. Elevan raciones en su memoria y acompañan a la familia en este momento de tristeza. Frías.

VILLAVICENCIO, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/18|. Personal del Transporte Inti Huasi, participa con dolor su fallecimiento y elevan oraciones a Dios rogando por el eterno descanso de su alma y pedimos consuelo para su familia.

VILLAVICENCIO, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/18|. Víctor, Carina y Joaquín participan con profundo dolor el fallecimiento de su entrañable amigo. Elevan oraciones en su memoria. Descansa en paz querido amigo. Frías.

VILLAVICENCIO, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/18|. Lorena Santillán, sus hijos Ana Kiara y Thiago y Juliana Gimenez y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan plegarias a Dios rogando por su eterno descanso. Frías.

VILLAVICENCIO, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/18|. Nora Giménez, sus hijos Alberto, Nacho, Anahí, María Elida y Gabriel Morales Mid participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Frías.

----------------------------------------

----------------------------------------

BISSACCO, CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/94|. Querido Papi: El vacío que dejaste con tu partida, jamás se podrá llenar. TAn solo nos resignamos y aprendimos a vivir sin tu presencia, pero recordandote cada dia de nuestras vidas. Mas que nadie, mi madre, que busca siempre un motivo para nombrar a su "Viejo". No importa los años transcurridos de tu partida, siempre estarás presente en nuestras mentes y corazones, de quienes te quisimos y te conocieron como un bello ser Humano.