Comercios, con escasa actividad por medida de fuer

Fotos VACÍO "En la mañana el centro se parecía a un día domingo, se ha notado una baja muy profunda", indicaron desde los negocios cercanos a plaza Libertad.

18/10/2018 -

Uno de los sectores que en la semana, pero aún más en la mañana de este miércoles, reflejó con fuerza una escasa a nula actividad fue el del comercio y los locales gastronómicos céntricos que estuvieron semidesiertos por el paro de colectivos que duró hasta cerca del mediodía.

‘A la mañana parecía un domingo, no se ha vendido nada, también ha habido un ausentismo muy marcado en las escuelas, ha habido muy poca gente en los cafés, se ha notado en todo el centro una baja muy profunda en todos los rubros porque casi no había gente‘, señaló Lorena, encargada de un negocio frente a la plaza Libertad.

Fuentes ligadas a la Cámara de Comercio e Industria local, señalaron que si bien no hubo un relevamiento oficial, ‘hay que tener en cuenta el golpe que esto significa para el sector justo en los días previos a la celebración del Día de la Madre, porque si bien no hay grandes expectativas de ventas, venimos de unos días sin actividad, el lunes por el feriado, luego el paro nocturno de colectivos que ya deja sin gente la zona céntrica desde temprano y ahora esto, son factores que suman presión‘, indicó un dirigente de la entidad. En varios negocios de la zona céntrica: cafés, zapaterías, vaquerías y negocios de venta de celulares, la actividad fue muy escasa. ‘En lo que va de la mañana no hemos vendido casi nada, pero casi todos hemos estado igual porque no hay gente", señaló Alberto, el gerente de una zapatería ubicada frente a la plaza Libertad.

‘La crisis golpea con dureza. Si en días anteriores el movimiento era escaso, hoy ha sido nulo. Tenemos que hacer malabares para pagar al empleado y el alquiler‘, contó uno de los comerciantes de un local en el mercado Armonía. Si bien no hubo datos oficiales, los consultados acusaron caídas en las ventas entre un 50 a un 70%.