Otra década perdida: aún así todo sale como espera el Gobierno

18/10/2018 -

La inflación de septiembre no produjo sorpresa, porque los economistas ya la habíamos anticipado. El IPC de septiembre fue de 6.5% mensual, lo que da una inflación de 40.5% interanual. Anualizada equivale a 115%. Es posible que sea algo menor en los próximos meses, pero de todos modos terminará el año por arriba de 46%. El salto inflacionario nos coloca en el quinto puesto mundial de inflación. Hay 195 países que tienen una inflación menor y sólo 10 países que tienen inflaciones de dos dígitos. Esta es la consecuencia del gradualismo. Por no reducir el déficit fiscal en los primeros dos años, acumulamos 70.000 millones de dólares de deuda adicional, hasta que el mercado dijo basta y no nos prestó más. Allí apareció el FMI y nos presta 57.100 millones adicionales y otros 5.650 de otros organismos. Pero como el mercado, de todos modos, perdió la confianza, el Gobierno terminó, como siempre, haciendo un ajuste devaluacionista. Como siempre, la devaluación implica un salto del tipo de cambio del dólar, esta vez en más del 100%, y de allí la suba inflacionaria y, por supuesto, los salarios son lo último que sube, por lo que esperamos que la pobreza supere el 30% en este segundo semestre. Para las elecciones del año próximo el Gobierno mostrará mayor inflación, más pobreza y menor PBI per cápita y una deuda en 130.000 millones de dólares superior, comparando con los datos que recibió como herencia. Y sin haber hecho ninguna de las grandes reformas estructurales necesarias. Incluso los impuestos también terminarán siendo más altos que los que recibió, lo mismo que los planes sociales. La Argentina está -según el Instituto Fraser de Canadá- en el puesto 160 sobre 162 países en términos de libertades económicas, sólo mejor que Libia y Venezuela. Esto significa que, para salir de la decadencia es imposible hacerlo gradualmente, tenemos que hacer profundas reformas estructurales.