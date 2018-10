Gabriel Heinze salió a respaldar a Nicolás Otamendi

18/10/2018 -

El entrenador de Vélez Sarsfield, Gabriel Heinze, y ex defensor del seleccionado argentino de fútbol durante el mundial de Alemania 2006 y Sudáfrica 2010, defendió ayer al futbolista Nicolás Otamendi, quien en el clásico contra Brasil que se jugó en Arabia Saudita tuvo participación en el error en la marca que derivó en gol de Miranda que significó la derrota para la "Albiceleste".

"De 20 balones aéreos, Otamendi gana 19. Y justo ayer, en la que no pudo despejar, lo desacomodaron y fue gol de Brasil. El fútbol no es matemático y los futbolistas no son robots. Es el jugador que mejor va de arriba", aseguró el técnico velezano en conferencia de prensa, tras una nueva práctica que se llevó a cabo ayer.

"Le puede pasar"

Y agregó: "En todas las pelotas que le tiraron de arriba en el partido las sacó, justo esa no pudo. Pero, es humano y le puede pasar a cualquiera".

"Hacés un esfuerzo muy grande y justo lo perdés en la última jugada. Te vas con un vacío tremendo. No hay que echarle la culpa a nadie, estas cosas pasan", finalizó el ex jugador del Real Madrid, Manchester United y Paris Saint German, entre otros.