Incertidumbre sobre la continuidad de Gallardo

Fotos INCOGNITA. Gallardo puso en duda su continuidad en el cargo de entrenador del plantel profesional de River Plate, cuando finalice la actual temporada.

18/10/2018 -

El entrenador Marcelo Gallardo aseguró ayer que analizará a fin de año su continuidad al frente de River Plate. Si bien parece extraño, dado que en ese momento le quedarán aún tres años más de contrato, no sorprende tanto, ya que es el análisis que el entrenador realiza cada vez que llega diciembre.





"Nada dura para siempre, pero la estabilidad la da uno emocionalmente y uno sabe con qué entusiasmo está acá. Cada final de año para mí es importante, porque más allá de la duración de los contratos, hace mucho evalúo cómo llego a cada fin de año", aclaró en conferencia de prensa.





Luego, explicó cuáles son los factores que toma en cuenta para una decisión.





"Si veo que hay una comunión entre todas las partes y yo me siento bien, no tengo por qué cambiar más allá de cualquier posibilidad que tenga. Pero si hay razones para cambiar es porque suceden cosas, como puede ser el mismo desgaste. Y yo con el sentir soy muy respetuoso, conmigo mismo y con los demás. Si yo siento en algún momento que no encuentro todo esto, posiblemente no siga estando", indicó Muñeco.





Una de las chances que se le podrían abrir justamente en diciembre es la del seleccionado argentino, pero Gallardo descartó esa posibilidad.





"Hoy no pienso ni evalúo dirigir a la Selección porque estoy con el presente de River", concluyó.





Maidana

En una entrevista con La Página Millonaria, el caudillo de la defensa de River, Jonathan Maidana realizó un balance de su estadía en Núñez: "Tuve alegrías y tristezas, me fui formando como jugador. El tiempo pasa, por ahí me queda menos acá en el club porque es la ley de la vida".