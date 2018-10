Fotos Marcelo Mitre, un creador de chacareras

18/10/2018 -

De la "Gloria del jumial" hasta "Digo La Telesita" ¿cuál fue la motivación que has tenido para componerla?

Principalmente, el amor a mi tierra. Eso es inclaudicable. Es algo que está presente en toda mi obra. Es increíble el amor por la chacarera, el amor por la idiosincrasia del santiagueño sin dejar de admirar otros pensamientos también. El santiagueño tiene una manera de vivir diferente a muchos en el mundo. Por ejemplo: "Muerte si me andas buscando, un favor te pediré, déjame seguir cantando y llévame después" (una estrofa de "La Baguala") o "La muerte vive celosa, de mí amada flor la vida, dicen que me anda buscando, ojalá si un día me pilla, me halle machao y cantando pa’ que se muera de envidia" (una estrofa de "Cuando me abandone el alma"). Son dos ejemplos dentro de un montón de canciones como que la desafían a la muerte, como que no le temen a la muerte, que la felicidad está primero, la vida está primero. Hay una chacarera que escribí con "Demi" Carabajal que en su estribillo dice: "Ay! Vida ay!, vidita mía, es mi forma de vivir, andar y andar por el mundo sin tiempo para sufrir; andando con poco y nada cantando he de morir".

Un pensamiento existencial muy profundo que planteaste, junto con "Demi", en tu disco "Vida".

Con "Demi" planteamos cómo es la vida. Yo he grabado un disco con Carlos Carabajal, padre de "Peteco" y de "Demi". De ahí que con "Demi", sin tener una gran relación, y lo mismo con "Peteco", nos admiramos mutuamente y hay una conexión directa y absoluta de temas musicales. Así hemos compuesto muchas canciones. "Demi" es mi compañero en el camino de la composición, como también con Manuel Orellana y Rodolfo Lucca (Dúo Orellana Lucca), con Raly Barrionuevo en algún momento. En nuestra época no hemos tenido un Cristóforo Juárez o un Dalmiro Coronel Lugones para musicalizar esa parte, pero nos damos vuelta como podemos y, por ejemplo, "Chacarera del exilio", que hemos escrito con Raly Barrioyevo, la grabó el grupo musical chileno Illapu; "Imposible", que hemos hecho con "Cuti" Carabajal, fue grabada en España con ritmo de flamenco. Esta trova, esta camada santiagueña es un poco lo que yo quiero plasmar en "Digo La Telesita", peña que presentaremos este sábado 9, en Casa Terraviva, con "Demi" y Orellana Lucca, entre otros.

¿En "Vida", tu último disco, hay una mixtura de cosas o una proyección de otras?

Hay una consecuencia, desde que he empezado a escribir hasta ahora, del sentimiento, que es el mismo. No he cambiado mucho. No me ha salido cambiar. Algunas veces, no cambiar está bien. No todos los cambios son buenos. Nosotros hemos seguido grabando como lo veníamos grabando: con una banda con bajo muy marcado como la línea que ha marcado nuestro prócer musical hoy, el "Mono" Banegas. Nosotros venimos de ahí, somos eso. El "Mono" ha dado un paso importante rítmicamente en la chacarera. A partir del "Mono" Banegas se toca diferente en la batería y el bajo. Nosotros somos eco de eso. Las canciones siguen hablando de Santiago. Por ejemplo, "La Luna", que escribimos con Manuel Orellana, es un sueño que he tenido en donde cae una estrella que se parte en mil pedazos y se hacen chacareras y vidalas en Salavina. En "Domingo Bravo", que escribimos con Rodolfo Lucca, hablamos de este hombre que le ha puesto el nombre al quichua, nuestra identidad.