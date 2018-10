Biaggio contó que habló con Maradona

18/10/2018 -

Claudio Biaggio sorprendió con una declaración: el técnico de San Lorenzo reconoció que recibió un llamado nada menos que de Diego Armando Maradona. Fue después del encuentro en el que su equipo eliminó a Estudiantes de la Copa Argentina, y lo hizo a través de Gaspar Servio, el actual arquero de Dorados de Culiacán.

"Maradona me llamó después del partido ante Estudiantes. Lo hizo por intermedio de Gaspar Servio. Tuve la suerte de hablar con Diego", explicó Biaggio en diálogo con Closs Continental (AM 590). "Maradona me dio todo su apoyo. Sabe todo lo que viví", reconoció.