Fotos RECUERDO. La hija de la víctima miró al acusado toda la audiencia.

18/10/2018 -

Gustavo Castillo, ex jefe de Bomberos de la Policía de la Provincia, era hijo de Angélica del Valle Luna. Sus hermanos aún prestan servicios en la fuerza y ayer una de sus hermanas lo acompañó en la audiencia donde se resolvía el futuro de Alfredo Antonio Iñíguez.

La hija de la víctima, con el cuadro de su mamá en sus manos, miró fijamente al acusado durante toda la audiencia, quizás esperando cruzar miradas y a través de ella decirle todo sin hablar, pero el automovilista se mantuvo cabizbajo.

Finalizada la audiencia y con la prórroga de la detención, Gustavo Castillo manifestó: "Asumimos el dolor, pero pedimos Justicia y creemos, porque somos una familia que fuimos auxiliares de la Justicia, entonces no podemos descreer en el Derecho y en la Justicia en sí".

"Creo desde lo profesional, como ex jefe de Bomberos que intervine en accidentes y que me he preparado para asumir la muerte, entonces desde ese lado sobrellevo la parte emocional", agregó.

Seguidamente apuntó: "A nivel del Derecho, solicito a las máximas autoridades que este accidente que le costó la vida a mi madre, sirva para que en el futuro se trate y se establezca el ‘dolo eventual’; que se busquen las teorías y la jurisprudencia posibles para convalidar tamaño hecho que es la pérdida de la vida". Actualmente Iñíguez está imputado por "homicidio culposo en accidente de tránsito agravado", figura excarcelable, mientras que la familia busca que se le agrave la calificativa por "homicidio simple con dolo eventual", la que no es excarcelable y prevé una pena más grave.

"Queremos un cambio, a los efectos no de evitar la muerte en un accidente, porque no hay nada que repare la muerte de una madre, pero sí, desde lo más personal apunto a que se abra un nuevo paradigma en la provincia", afirmó Castillo.

"Desde lo humano sería un beneplácito para esas familias que piden Justicia día a día por las víctimas en accidentes de tránsito", concluyó.