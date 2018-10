Compró un perro y resultó ser la criatura más inesperada

Hoy 17:16 -

Un hombre compró en China un perro para tener compañía, se llevó una gran sorpresa cuando, con el tiempo, descubrió que se trataba de un animal de una especie completamente diferente, informa el portal Shanghai Ist.



El dueño, un empleado de oficina que vive solo, notó en determinado momento que su mascota desarrollaba cualidades evidentemente impropias de un perro, por lo cual publicó el pasado septiembre una imagen de la criatura en las redes sociales locales, para preguntarles a otros usuarios si lograban determinar qué animal era.



Finalmente, los internautas le indicaron que el supuesto 'can' era en realidad una rata del bambú, un roedor que vive en el sur del país asiático y que es apreciado en la cocina local de la provincia de Guandong.



Tras descubrir esos detalles, el hombre decidió ofrecer su mascota en adopción, alegando que no sabe cómo cuidar a una rata del bambú.

You live and you learn. https://t.co/ZK5KBtXo2p