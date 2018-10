Nahir Galarza: "Me pone nerviosa la exposición, no tengo intimidad"

Fotos Nahir Galarza.

Nahir Galarza, la joven condenada a prisión perpetua por el asesinato de su novio, fue trasladada a la facultad de Derecho de Concepción del Uruguay para rendir dos exámenes pero estaba más preocupada por el acoso de la prensa.

“Me cuesta concentrarme en el estudio, pero al final lo termino haciendo. Lo más difícil no es eso. Me pone nerviosa la exposición. No tengo intimidad. Los medios se enteraron antes que yo de la hora de los exámenes. Seguro me van a estar esperando y yo voy a tener que cubrirme la cara con el pelo, como siempre”, aseguró.

Y agregó: “Lo del juicio lo entiendo, va la prensa a cubrirlo y necesitan la foto, pero hacerme una guardia cuando voy al médico o un acontecimiento importante en mi carrera… me parece demasiado. El otro día me seguían y les decía que no quería hablar pero me ponían el micrófono en la boca. Ir al médico es algo que forma parte de la privacidad de una persona”.

Por último Nahir cerró: “Lugar adonde vaya veo que sacan sus celulares y empiezan a filmarme. No me miran, me filman. Como si fuera una cosa, un objeto de exposición y no un ser humano. Para colmo no sólo tengo la presión para pasar a segundo año, porque si doy mal seguro se van a enterar y van a titular: 'Nahir dio mal el examen'. Todo lo que hago, y lo que no hago, se sabe o lo inventan”.