El domingo se definieron los semifinalistas del Torneo Clausura 2018

19/10/2018 - Fiambrería Cayetano, Router SA, Sin Rival y Autoservicio Zahuy accedieron a las semifinales del Torneo Clausura, que organiza la Liga Comercial de La Banda. Fiambrería Cayetano se metió entre los cuatro mejores, al igualar 2 a 2 con Produnoa (goles de Nicolás Rodríguez y Jorge Aguilar) ya que en el partido de ida había ganado 3 a 0. Otro de los semifinalistas es el equipo de Router SA, que ganó por 1 a 0 a Ferretería Ovejero, con un golazo de Nicolás Saavedra. Sin Rival también está en semifinales, tras ganarle por 3 a 2 a Electronorte, con goles de Luciano Gómez, Silvio Salvatierra y Martín Figueroa. Y el otro equipo clasificado es Autoservicio Zahuy, que venció a Panificadora Mi Luna por 4 a 0, con goles de Daniel Munizaga (2), Juan Barrionuevo y Fausto Cuellar Los cruces quedaron definidos de la siguiente manera: Autoservicio Zahuy vs. Fiambrería Cayetano y Router SA vs. Sin Rival. Sin dudas cuatro equipos que cuentan con buenos jugadores en todas sus líneas así que se espera una semifinal de gran nivel, recordemos que esta instancia también se juega al mejor de dos encuentros. Este domingo no habrá actividad en el predio del barrio de Tabla Redonda ya que se festeja el Día de la Madre, por lo que las semifinales se jugaran el próximo domingo 28 de octubre. 