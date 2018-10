José Ignacio ante Cristal, una de las buenas propuestas

19/10/2018 - El campeonato Clausura denominado La Boutique Deportiva que organiza el Torneo de Profesionales, continuará mañana con la disputa de la fecha 14. En la ocasión de destaca el duelo entre José Ignacio y su par de Cristal. En Cancha 1 del Complejo Jugadores Libres: Quilmes vs. Los Pibes 14; José Ignacio vs. Cristal 16:30; La Alvarado OLD vs. Fútbol y Amistad 18; Sarmiento Fútbol Club vs. Villa Além 19:40. En cancha 3: Racing vs. Napoli Black 14; Oglobo Megacotillon vs. Málaga 16; Murciélagos vs. Ciudad Satélite 17:30. En cancha 4: Intocables vs. Valencia INTERZONAL 14; Barrio Sarmiento vs. Barrio Ingles 16; Abogados Cuervos vs. La 59 F.C. 17:30. En cancha 5: Abogados Cat vs. Napoli 14; Pukara F.C. vs. Contadores Jrs 16; Metalúrgica Dorrego vs. Semillería Rossi 17:30. En cancha 6: BRIMA vs. Ramón Carrillo 14; Nueva Chicago vs. Chelsea 16; AESYA vs. Lex D.R. 17:30. En cancha 7: Los Coyotes vs. Barrio Sáenz Peña 14; Abogados Topos vs. Industria F.C. 16; Shunko vs. Dani Kelly F.C. 17:30. En cancha 8: Cacheteao Con Coca vs. La Alvarado Stone 14; Tiendas Tukys vs. Sacachispas 16; Profesores Montero Sport vs. Kinesiólogos F.C. 17:30. l