Se viene otro sábado con más emociones en el Campeonato Anual

19/10/2018 - La Asociación de Futbolistas Amateurs, le dará continuidad mañana a su Campeonato Anual 2018 denominado ‘Manuel Osa Ponce’. En esta oportunidad, se jugará la quinta fecha en la categoría C50, en el marco de su segunda fase. En la C55, será la tercera fecha de la segunda fase. Los cotejos del primer turno darán comienzo a las 15.30 y los del segundo, a las 17. Esta es la programación: E n As o c i a c i ó n (Cancha Nº 1), Saravah vs. Vet. de Güemes (C55) y Ma e s t ros vs . Prof. Educ. Física (C55). En Asociación (Cancha Nº 2), Campeones Del 28 vs. Amigos Cacho Luna (C50) y San Carlos vs. Sitravice- Ipvu (C50) En Club Banco Pcia. Banco Pcia. ‘B’ vs. Lubricentro (C55) y Súper Colón vs. Mis Nietitos (C50) E n S a n I s i d r o (Santa María), Chacarita vs. Billares Dorrego (C55) y Villa Hortencia vs. Rabenar (C50). En Gremio Municipal (Cancha Nº 1), Puente Alsina vs. Expreso San Nicolás (C50). En Ingenieros, Técnicos vs. Arquitectos (C55). En Cancha De Pio (Loreto), Hotel Savoy vs. Zanjón (C50). Quedan Libres los equipos de Almirante Brown (C50) y San Roque (C55). Lagartos Malvinas le gana puntos a Previsión.l