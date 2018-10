Los socios denunciaron irregularidades en la Asamblea Ordinaria

19/10/2018 - Ví c tor Hugo Díaz y Eduardo Díaz, socios activos del Club Villa Raquel, denunciaron irregularidades en la Asamblea Ordinaria, que se celebró el martes pasado y anunciaron que se presentarán hoy ante la Dirección General de Personas Jurídicas. Los socios mencionaron que el interventor Pablo Ariel Gerez violó los siguientes artículos del estatuto del club: “17, 43 y 64, inciso B, que establecen que no podrán ser miembros de la comisión directiva los socios jugadores, que tendrán voz pero no voto, los empleados a sueldo de la institución que fuesen socios, y el artículo 64, inciso B, los socios pueden abonar las cuotas adeudadas una hora antes de la asamblea a fin de particular en ella”. En la Asamblea, pese a las irregularidades y los reclamos de los socios, se procedió a proclamar una lista única, con las irregularidades mencionadas, y no se aprobó el balance 2017.