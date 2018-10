Ateneo tendrá una dura parada ante Insumatik

19/10/2018 - Mañana se pondrá en juego el primer capítulo de los encuentros correspondientes a la Zona Campeonato, donde el último ganador del certamen, en la categoría 33, Insumatik se medirá ante uno de los candidatos al título como Ateneo. Por la 45, Racing ante Calle 14 es uno de los destacados de la fecha. Otro partido que levanta interés será el que protagonizarán Villa Ángela ante Buly Motos, este correspondiente a la división C 50. Además, la organización diagramó una jornada repleta de buenas propuestas en las diferentes categorías. La cartelera completa es la siguiente. En cancha Los Magníficos: Bonafide vs. Nueva Autonomía (45) y Óptica Molinari vs. Villa Negrita (50). En cancha San Esteban: Insumatik vs. Ateneo (33) y Barrio Sarmiento vs. Carro De Ariel (45). En cancha La Dársena: Pablo VI vs. Verdulería Javier (33) y Mojones vs. A.S.E.L (50). En La Zurda: V.G. T .Sposetty vs. Expreso San Nicolás (45) y Villa Ángela vs. Buly Motos (50). En El Millo: La Fortaleza vs. Farmacia Lavalle(33) y Filial 23 vs. U.T.H.G.R.A (45). En Independiente (Cardozo): La Rifa De Alberto vs. El City .F.C (33) y Racing vs. Calle 14 (45). En Mailín: I.P.V.U vs. L.A.R (45) y Los Magníficos vs. Calidad De Vida (50). En Calle 14: U.T.H.G.R.A vs. La Güemes (40) y Colectiveros vs. Antilo (55). Cancha El Gringo 1: U.T.A Decano vs. Tukys Las Delicias (33) y Politécnicos vs. Calle 14 (55). En Cancha El Gringo 2: La Católica vs. Kiosco Laly (45) y Stylo Grafico vs Barrio Sarmiento (50). En Cancha Estudiantes (Maco): Mojones vs. La Viamonte (33) y Alumni vs. Villa Tranquila (50). En Filial 23: Filial 23 vs. Tinglados Albarracin (40) y Joyex vs. Luz Y Fuerza (55). En El Milán: La Güemes vs. Joyería Luciana (33) y Kenber (San Martin) vs. Desp Las Mellis (50). En Nuevo Banco: Club De Amigos vs. Isa Instalaciones (33) y Refi Shop vs. Indumentaria Lar (50). En Ateneo: Ateneo vs. San Esteban (40) y Recursos Hídricos vs. Transporte Palito (55). En Mistol: La Fusión vs. San Carlos (40) y Facheritos vs. Fabio Automotores (50). En La Guarida: Villa Além vs. Los Amigos (40) y U.T.S vs. Independiente (55). En Los Romanos: Moto Juan vs. Barrio Tradición (40) y Feria De Newbery vs. Tinglados Manuel (55). En Villa Tranquila: Los Fugitivos vs. Mojones (40) y La Loma vs. Taller R. Ávila (40). En Villa Borges: Villa Borges vs. Relojería San Francisco (40) y Villa Borges vs. Don Vicente (50). En Complejo Del Russo: Los Peregrinos vs. Santa Lucia (40) y El Triangulo vs. Almirante Brown (45). 