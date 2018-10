Los cuartos de final en la categoría mayor es la máxima atracción de mañana

19/10/2018 - El certamen que organiza la Liga de Profesionales Copa Cyac tendrá mañana como máxima atracción la disputa de los cuartos de final en su categoría mayor, la C50. En esta ocasión, se disputarán los encuentros de ida de esta instancia, tanto en las Copas Oro, como Plata y Bronce. Además, habrá partidos decisivos en las restantes categorías, para completar una cartelera muy seductora para la tarde sabatina. Los cotejos del primer turno se jugarán desde las 14.30, mientras que los del segundo están programados para las 15.45. En ambos casos habrá 30 minutos de tolerancia. El programa completo es el que se detalla a continuación: En Súper Liga 1: Sutiaga vs. Chacarita (L) y La 40 vs. Choya (40). En Súper Liga 2: 15.45, El Rejunte vs. La San Juan (L). En Súper Liga 3: 15.45, San Esteban vs. El Fortín (45). En Súper Liga 4: Amigos del Fútbol vs. Los Sucios (L)Med. Rebeldes vs. Regalos Valentina (45). En Súper Liga 5: Autonomía vs. Aut. Doña Bety (L) y CSD Menéndez vs. Villa Robles (45). En Súper Liga 6: La Congreso vs. Studio JV (L) y Quilmes vs. Radio Taxi Rojo (L). En Bioquímicos: 15.45, Bioquímicos vs. La Bomba (50, cuartos de final Plata). En Pichones 3: El Clásico vs. Unse Exacta (45) y Potencia Diesel vs. Caja Unse (45). En Rubia Moreno: Mijovi vs. Sanatorio Norte (40) y Metalúrgica Dorrego vs. El Porvenir (40). En Los Molinas (LB): 100% Bandeño vs. Alvi FC (40) y Laser FC vs. Amigos de Beltrán (50, cuartos de final Oro). En Palermo (LB) : 15.45, Banfield vs. Puerto Nuevo (40). En Abogados 1: Abogados vs. Bioquímicos (L) y Red Star Abogados vs. Sarmiento LB (45). En Abogados 2: Abogados Topos vs. Pilchería Max Mar (40) y Abogados vs. Cyac Santiago (50, cuartos de final Plata). En Ingenieros: 15, Ingenieros vs. Distribuidora Lealcito (50, cuartos de final Plata) y 18.30, Ingenieros vs. Bioquímicos (45). En UPCN Nº 2: Estrella Roja vs. Sp. Servicios (40) e Ingenieros AFC vs. Doctor Obrero (50, cuartos de final Bronce). En UPCN Nº 3: Hormiga Paz vs. Los Amigos (40) y Choferes vs. Maestros Termas (40). En Médicos: Médicos vs. Apunse (40) y Médicos vs. Sivipse (50, cuartos de final Oro). En Gremio Judicial: Gremio Judicial vs. Radio Taxi Rojo (40) y Gremio Judicial vs. Los Amigos (45). En Obras Sani tarias: Jorge Newbery vs. Yanda FC (45) y Obras Sanitarias vs. Mago Repuestos (50, cuartos de final Bronce). En Atsa: Yanda FC vs. Galácticos (40) y Adi Salud vs. Gremio Judicial (L). En UTA 1: Uta FC vs. Güemes Sport (L) y Uta FC vs. Bioquímicos (40). En UTA 2: La 23 vs. Alte. Brown (L) y Milan vs. San José (L). En Contadores: 15, Ciencias Económicas vs. Abogados (45), Contadores vs. PVC Banda (50, cuartos de final Plata) y Contadores vs. Marmolería del Valle (45). En Copse: 15.45, Copse vs. Quirófano (50, cuartos de final Oro). En Los Núñez: 15.45, Telefónicos vs. Amigos de Termas (50, cuartos de final Oro). En Sivipse: 15.45, Sivipse vs. Cuervos Max (45).