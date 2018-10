El fútbol amateur loretano, en busca de sus finalistas

19/10/2018 - LORETO, Loreto (C). Mañana en una jornada clave para el fútbol loretano se jugará la vuelta de los cuartos de finales en los que se clasificarán los finalistas de la liguilla que hace disputar la Liga de Futbolistas Amateur Loretanos (Afal), torneo que atrapa a la opinión pública deportiva de esta ciudad y zona de influencia Con un marcado entusiasmo, los 4 equipos que superaron los octavos de final se enfrentarán en el segundo capítulo de este apasionante certamen que tendrá como escenario el predio del Club Unión Obrera, en el primer encuentro se enfrentarán Los Esquineros vs. Los Bushcas; Avenida vs. J. Newbery; el campeón 2018 Bº Libertada vs. CSDBO; Mechero vs. Defensores de Remanso. Resultados En los encuentros de ida de los dos protagonistas de la final de la Liguilla, en la que participaron los mejores clasificados del campeonato anual del fútbol amateur loretano, se produjeron los siguientes resultados: Los Esquineros 1, Los Bushcas 1; Avenida 2, J. Newbery 2; Bº Libertada 1, CSDBO 1; Mechero 0, Defensores de Remanso 1. Dada a la paridad de los resultados de la primera vuelta de cuartos de finales, se prevé una tarde cargada de emotividad donde el fútbol amateur será el condimento principal. l