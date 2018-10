Gran nivel en el Torneo Anual Julio Walter Gómez

19/10/2018 - El pasado domingo se jugó la reválida de ida del Torneo Anual 2018 “Julio Walter Gómez” de la Liga Comercial de Fútbol, evento que es organizado por el Sindicato Empleados de Comercio de ciudad capital. Todos los partidos se jugaron en las dos canchas que poseen los mercantiles en su polideportivo en El Zanjón. Los encuentros fueron muy esperados ya que algunos conjuntos tenían ventaja deportiva (por estar mejor posicionados en la tabla) y sus rivales debían ganar o empatar para forzar un segundo encuentro, en algunos casos eso fue lo que pasó. Otros en cambio quedaron en el camino. Por la categoría libres uno de los encuentros muy esperados fue el de Termas Unidos vs. Ferretería Colón, el primero debía ganar o al menos empatar, pero no pudo con la contundencia del conjunto “Ferretero” que sin piedad le propinó 5 goles a la gente de Termas dejándolos fuera de carrera. El resto de los partidos por esta misma zona cumplieron con empatar y tienen una segunda oportunidad el domingo 28 cuando se juegue la reválida de vuelta. Por la categoría mayor la famosa C/35 el equipo sensación del momento Despensa Doñita ganó con lo justo a Maxihogar y lo dejó en el camino convirtiéndose de esta manera en el primer semifinalista en esta categoría. El resto cumplió con empatar y deberán ganar su segundo encuentro para llegar a la semifinal. Línea Blanca 0, Los Amigos 0; Las Malvinas FC 0, Namaskar FC 0; Ferretería Colón 0, Neumáticos de Valle 0; OBV Garbarino 0, Kiosko Máximo 0. Este domingo la Secretaría de Deportes del gremio organizador decidió no programar partidos de la Liga Comercial por celebrarse el Día de la Madre.