Olímpico celebró en calidad de visitante

Fotos RENDIDOR. El cubano Karel Guzmán cumplió anoche una destacada actuación y Olímpico terminó celebrando en el Cerutti.

19/10/2018 -

Olímpico consiguió anoche su primera victoria en calidad de visitante. En el Polideportivo Carlos Cerutti, venció a Atenas de Córdoba por 86 a 80, tras una gran reacción.

El conjunto bandeño la pasó mal en el primer cuarto, que terminó perdiendo 27 a 13, mientras que en el inicio del segundo Atenas acentuó su supremacía y ganaba por 18 puntos (38 a 20) a falta de 3 minutos para el final. Sin embargo, el Negro bandeño obtuvo confianza y terminó ganando el segundo parcial por 24 a 23 para irse al descanso largo con una desventaja de 13 puntos (50 a 37).

En el tercer cuarto, Olímpico jugó en un nivel altísimo, con gran intensidad defensiva y con el protagonismo de Massey y Torres en la pintura y de Guzmán, en el perímetro, logró equilibrar el trámite. La visita ganó el parcial 25 a 12 y score quedó igualado en 62 al final del parcial.

En el último cuarto prevaleció la experiencia del plantel de Olímpico por sobre la juventud del de Atenas, que pasó a depender casi exclusivamente de la inspiración de Nicolás Romano. La visita cerró el juego con gran inteligencia y con puntos valiosos de Massey, la conducción de Stanic y los rebotes del uruguayo Vázquez. Olímpico ganó, pero continúa en la última posición.

Olímpico venció en el Cerutti y llegará entonado al clásico del próximo lunes 22 ante Quimsa, en el estadio Vicente Rosales.

Ganó Obras

Obras Basket, con una valiosa contribución de Phillip Lockett, venció anoche a Hispano Americano por 76 a 60 y se afianza en la segunda posición del Grupo C. El pívot jugó 20 minutos, en los que aportó 8 puntos y 10 rebotes.

En Mar del Plata, Peñarol venció a Weber Bahía por 86 a 79 y se consolida en el primer puesto del Grupo D.

Esta noche jugarán: 21, Ferro vs. Boca; 21.30, San Martín vs. Comunicaciones y Libertad vs. Instituto.