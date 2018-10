La tucumana Ovejero volverá a traer su ritmo demoledor a Santiago

Fotos LÍDER María Ovejero fue la primera dama en llegar a la recta final después de ofrecer un gran espectáculo el año pasado en los 21 km.

19/10/2018

María Ovejero es una destacada atleta de Tucumán que ya confirmó su presencia en la próxima edición del Maratón de EL LIBERAL.

La representante de la vecina ciudad se anotó en los 21 kilómetros, distancia que es de su propiedad teniendo en cuenta que se impuso en el 2015, 2016 y 2017, respectivamente.

María no sólo es protagonista en Santiago del Estero cada vez que viene para sumarse a la fiesta del Maratón de EL LIBERAL, sino que también lo hace en diferentes partes del país. Tiene 40 años y un ritmo envidiable.

"Muchas mujeres y hombres me preguntan mi edad y no pueden creer que con 40 años corra al ritmo que lo hago. Yo se los agradezco muchísimo, pero no hay ningún secreto, todo esto es confianza y muchos años de entrenamiento", fue lo que respondió María cuando le preguntaron al respecto.