"Lejos estuve de generar incertidumbre"

El "Muñeco" aclaró sus dichos en diálogo con el sitio oficial de River y expuso que no fue su intención generar incertidumbre.

19/10/2018 -

El entrenador "millonario" Marcelo Gallardo tuvo en la jornada de ayer un extenso mano a mano con el sitio oficial de River. Sobre el final de la charla, el "Muñeco" aclaró los dichos que generaron incertidumbre sobre su continuidad en el Millonario en 2019.

"Dije que nada dura para siempre porque creo eso, aunque las idas y vueltas que hay en la vida cuando tenemos lugares de pertenencia siempre están. Lejos estuve de generar alguna incertidumbre con mi continuidad después de fin de año", expuso el DT de River.

"Algunas cosas son por demás obvias, creo que en todo proceso hay momentos en que uno hace evaluaciones y eso fue lo que dije. Lo hago todos los años, claro que no se hace público, pero lo hago", agregó el DT.

"Estoy muy feliz de estar acá, muy contento. Vivo el día a día con muchísima intensidad y eso hace que se generen ciertos desgastes y lo entiendo de esa manera, no solamente conmigo sino también con la gente que me rodea y trabaja conmigo en este proyecto que lleva varios años. Claramente hago evaluaciones y analizo situaciones, de acuerdo adonde estamos parados y hacia donde vamos. Pero lejos estuve de generar alguna incertidumbre de acuerdo a mi continuidad, no está en mi cabeza hoy en día. Espero poder seguir con toda esta intensidad para estar a la altura de un club tan exigente como River. No tengo ningún motivo para cambiar", sentenció Gallardo, en últimos términos.

De esta manera, todo hace indicar que el DT continuará en River al menos hasta el 2021, cuando Rodolfo D’Onofrio termina su mandato como presidente de la institución millonaria.