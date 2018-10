Intensa actividad de los torneos femenino e infantil

19/10/2018 -

La Dirección de Deportes y Recreación de la Municipalidad de La Banda destacó la intensa actividad de los torneos de fútbol femenino e infantil. En los más pequeños, los resultados fueron: Cat. 3-4 años, zona A: Bío Torres 1 vs. Chamacos FC 0; Arg. Unidos 0 vs Taladrito 5; Zona B: Bº Taponazo 0 vs Villa Unión 0; Dep. 25 de Mayo 2 vs Bº Quilmes 2; Zona C: Tramo 16, 3 vs 17 de Octubre 0; Moykanos Jrs 0 vs Rey de Reyes 1; At. Clodomira 0 vs Cholo Suárez 1; Zona D: Diablos Rojos 3 vs Niños Felices 1; Irma FC 3 vs Rincón FC 0; Pablo Hoyos 1 vs IV Centenario 0; Bº Tabique 1 vs Chacarita del Sur 1. Cat. 5-6, Zona A: Bío Torres 5 vs Chamacos FC 2; Arg. Unidos 1 vs Taladrito 0; Zona B: Bº Taponazo 3 vs Villa Unión 1; Dep. 25 de Mayo 1 vs Bº Quilmes 3; Zona C: Tramo 16, 7 vs 17 de Octubre 0; Moykanos 2 vs Rey de Reyes 0; At. Clodomira 1 vs Cholo Suárez 1; Zona D: Diablos Rojos 1 vs Niños Felices 0; Irma FC 1 vs Rincón FC 0; Pablo Hoyos 1 vs IV Centenario 3; Bº Tabique 1 vs Chac. del Sur 0. Cat. 7-8, Zona A: Bío Torres 0 vs Chamacos FC 0; Arg. Unidos 0 vs Taladrito 1; Zona B: Bº Taponazo 1 vs Villa Unión 0; Dep. 25 de Mayo 1 vs Bº Quilmes 0; Zona C: Tramo 16, 3 vs 17 de Octubre 0; Moykanos 0 vs Rey de Reyes 1; At. Clodomira 0 vs Cholo Suárez 1; Zona D: Diablos Rojos 3 vs Niños Felices 1; Irma FC 0 vs Rincón FC 0; Pablo Hoyos 0 vs IV Centenario 0 y Bº Tabique 1 vs Chacarita del Sur 1. Cat. 9-10, Zona A: Bío Torres 0 vs. Chamacos FC 0; Arg. Unidos 1 vs. Taladrito 0; Zona B: Bº Taponazo 1 vs. Villa Unión 0; Dep. 25 de Mayo 0 vs. Bº Quilmes 2; Zona C: Tramo 16, 1 vs. 17 de Octubre 0; Moykanos 0 vs. Rey de Reyes 0; At. Clodomira 0 vs. Cholo Suárez 1; Zona D: Diablos Rojos 1 vs. Niños Felices 0; Irma FC 4 vs. Rincón FC 0; Pablo Hoyos 2 vs. IV Centenario 1 y Bº Tabique 1 vs. Chacarita del Sur 0. Por otra parte, las chicas tuvieron los siguientes resultados: Agrup. 25 de Mayo 2 vs. Defensoras 0; Cruz Azul 1 vs. Las Fortineras 0; Quilmes 0 vs. Dep. 25 de Mayo 1; San Isidro 1 vs. 17 de Octubre 2; Las Aliadas 1 vs. Las Líderes 1; Irma FC (A) 0 vs. Las Únicas 1; Central Argentino 2 vs. Las Fanáticas 2; Las Chikis 0 vs. Alto Verde 1; Las Argentinas 0 vs. Bº 25 de Mayo 2; Santa Rita 0 vs. Tévez FC 1; Atenea 1 vs. La Selección 1; Las Tiburonas 1 vs. Campeonas del 28 3; Las Cachorras 1 vs. Liverpool 0; Rincón Femenino FC 0 vs. Irma FC (B) 7; Villa Griselda 4 vs. Chacarita 0 y Deportivo Griselda 1 vs. Estrella de Cantoni 0.