Se viene la 11ª fecha del certamen de las Instituciones

19/10/2018 -

CHOYA, Choya (C ) A partir de las 20 de hoy se jugará el capítulo 11 del campeonato organizado por la Liga de las Instituciones de la "Ciudad de la Amistad" denominado "144 Años de Frías".

La cita será en el Parque Municipal de Frías. El programa completo será el siguiente: Banco vs Tránsito; Aoma vs Social; Loma Negra vs Comercio (único líder del torneo con 25 puntos); Policía vs Panaderos; Técnica vs Polideportivo y Obras vs La Bío.