Candelaria Tinelli apoya a Fandiño

19/10/2018 -

Tras las peleas que vienen protagonizando en ShowMatch, Soledad Fandiño, como participante, y Laurita Fernández, como jurado; Candelaria, la hija de Marcelo Tinelli sorprendió con un tuit que la puso del lado de la ex de "Residente", de Calle 13. "De mis preferidas del Bailando", escribió arrobándola a Fandiño. Pero ante las especulaciones volvió a escribir: "Solo entro a Twitter para aclarar que no tomé partido por nadie. Simplemente me sorprendió la actitud de ariana que maneja @SoledadFandino, que me encanta! Y @laufer4 me cae bárbaro, la admiro y la banco 100%. Dos potras que pisan fuerte. No se tomen todo tan a pecho. @ShowMatch", lanzó.