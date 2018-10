Véliz quiere grabar con Leo Dan, Gieco y "La Mona" Jiménez

19/10/2018 -

Así como grabó guarachas con "Peteco" Carabajal, Raly Barrionuevo, Dúo Orellana Lucca, Jorge Rojas, Roxana Carabajal, Horacio Banegas y Los Palmeras, otro de los sueños de Marcelo Véliz es hacer lo mismo con el cordobés Carlos "La Mona" Jiménez, el santafesino León Gieco y su comprovinciano Leo Dan.

"Sueño, siempre sueño", remarcó Véliz en su Facebook Live desde la Redacción de EL LIBERAL.

Adelantó que ya realizó las gestiones correspondientes para grabar con Jiménez, Gieco y Leo Dan.

"Es mi gran sueño. Ya he conversado con ellos, pero sus múltiples obligaciones, generalmente, imposibilitan que podamos grabar", dijo.

De todos modos, no pierde las esperanzas de que para el 2019 su sueño se haga realidad. "Quiero que la guaracha santiagueña sea conocida en todo el mundo", remarcó.

La humildad

"Estoy muy agradecidos a todos los folcloristas que grabaron conmigo. Fue el trampolín para que Marcelo Véliz y El Quintetito empezaran a aparecer en los festivales de envergadura como los que se realizan en Córdoba, Ojo de Agua, Añatuya, Catamarca, La Rioja.

"En este momento, es el único grupo de guaracha que se ha filtrado en los festivales folclóricos que tienen un enorme reconocimiento a nivel nacional", resaltó el cantautor.

Véliz agradeció las expresiones de afecto y reconocimiento que recibió a través de la transmisión en vivo desde la Redacción de EL LIBERAL.

"Mi madre Corina me enseñó a ser agradecido con todos. Ella me decía que no debía perder la humildad si llegaba a triunfar con la música. He tocado cinco veces en el Luna Park con ‘Koli’ Arce, dos en Obras Sanitarias, cinco en Ferrocarril Oeste y en varios países", consignó.

Añadió: "Sigo manteniendo lo que mi madre me inculcó, que es la humildad para poder llegar a ser medianamente una persona reconocida, en muchas ocasiones llamado grande. No me considero como tal. Un verdadero grande, con todo lo que ha hecho, es el señor ‘Koli’ Arce, un maestro, mi maestro".

Después de interpretar "El Pasacalle", canción que fue solicitada por quienes seguían la transmisión en vivo desde la Redacción de EL LIBERAL, aseguró que sus sueños se harán realidad. "Todo es posible gracias a Dios", indicó el cantante y compositor santiagueño.