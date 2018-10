El 'fantasma' del capitán del Titanic se cuela en la foto de una pareja en un famoso bar

Hoy 16:51 -

Una pareja afirma haber detectado el 'fantasma' de Edward John Smith, capitán del Titanic, en una foto tomada en el Robinsons Bar, ubicado en Belfast, Irlanda del Norte.

Según publica The Sun, Cheryl y Luke Arkless se fotografiaron en ese famoso local, conocido por contener objetos recuperados del legendario navío, durante un viaje a la ciudad realizado el pasado mes de julio. En la imagen se puede observar lo que parece ser una figura borrosa detrás de la pareja.

La mujer se dio cuenta de ese inesperado detalle al regresar a Inglaterra y examinar las imágenes tomadas durante el viaje. "Hay un fuerte trasfondo del Titanic en el bar, y cuanto más miras, más se parece al capitán", comentó Cheryl. "En el lado derecho, detrás de nosotros, había una banda tocando, y parece que él la está observando", agregó.

La imagen ha sido recién publicada por la pareja.

Una pareja afirma haber detectado el 'fantasma' de Edward John Smith, capitán del Titanic, en una foto tomada en el Robinsons Bar, ubicado en Belfast, Irlanda del Norte.



Según publica The Sun, Cheryl y Luke Arkless se fotografiaron en ese famoso local, conocido por contener objetos recuperados del legendario navío, durante un viaje a la ciudad realizado el pasado mes de julio. En la imagen se puede observar lo que parece ser una figura borrosa detrás de la pareja.



La mujer se dio cuenta de ese inesperado detalle al regresar a Inglaterra y examinar las imágenes tomadas durante el viaje. "Hay un fuerte trasfondo del Titanic en el bar, y cuanto más miras, más se parece al capitán", comentó Cheryl. "En el lado derecho, detrás de nosotros, había una banda tocando, y parece que él la está observando", agregó.



La imagen ha sido recién publicada por la pareja.

Titanic ghost spotted? Couple ‘photobombed' by supposed captain of ill-fated ship at famous pub https://t.co/EhOKWxlrz7 pic.twitter.com/cxUioNzuOV