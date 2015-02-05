CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 20 de octubre de 2018

A LAS 13.00 PELIGRO SIN CODIFICAR

20/10/2018 -

CANAL 7

11.00 LOS SIMPSONS

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 LOS SIMPSONS (CONTINUACIÓN)

12.00 MORFI KIDS

13.00 PELIGRO SIN CODIFICAR

14.00 SORTEO DE MONOFECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.30 PELIGRO SIN CODIFICAR (CONTINUACIÓN)

15.30 PORTAL UNSE

16.00 FINDE EN NICK

18.45 CINE. EL PERRO POLICÍA

20.15 CINE. MATILDA

22.00 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

22.15 PH PODEMOS HABLAR

00.45 CHICAS DE VIAJE

01.15 CIERRE DE TRANSMISION


AMÉRICA

11.00 PUENTES DE ESPERANZA

12.00 PASIÓN DE SÁBADO

18.00 AMÉRICA NOTICIAS

19.50 SECRETOS VERDADEROS

22.15 LO MEJOR DE POLÉMICA EN EL BAR


TV PÚBLICA

14.00 JUVENTUD ACUMULADA

15.00 OTRA TRAMA

16.00 LOS 7 LOCOS

18.00 AMBIENTE Y MEDIO

19.00 BIBLIÓMANOS

20.00 LA MARCA ORIGINAL: ARTE ARGENTINO

21.00 CLAVE DE CUBA


CANAL 9

12.00 CLAVE ARGENTINA

13.00 EL CHAVO

14.00 CON AMIGOS ASÍ

16.00 COMBATE

20.00 IMPLACABLES

22.00 LAURA

 

EL TRECE

09.00 PIÑÓN EN FAMILIA

09.15 EL GARAGE

11.30 CINE 13

20.30 LA TRIBUNA DE GUIDO

22.00 LA NOCHE DE MIRTHA

00.15 RESTO DEL MUNDO


CANAL14

11.30 FANÁTICAS

12.30 RECORDANDO

14.00 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA

14.30 ESPÍRITUS DE MI TIERRA

15.30 CULTURAR TV

16.30 MORENA TV

17.30 LOQUITOS POR EL FÚTBOL

18.30 VIVIR SANTIAGO

19.00 EN ARMONÍA

19.30 PARA TODA MUJER

20.30 SÁBADO SAGRADO

21.30 RECORDANDO

23.00 IRONSPORT


CANAL 4

13.00 NOTI EXPRESS

13.30 LA FIJA

14.00 LIGA COMERCIAL

14.30 MUNDO MITRE

16.30 LOS TUERKAS

17.00 POLI 24

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 TENDENCIA

19.30 TE QUIERO, BANDA

20.00 EL INTERIOR DE MI GENTE

21.00 NOTI EXPRESS

22.00 SIN PROTOCOLO

22.30 BACK IN TIME

23.00 EL MIRADOR, CON ELISA RAMOS

23.00 SIN PROTOCOLO

23.30 40 GRADOS TV


PELÍCULAS

CINEMAX

06.04 LA MÁQUINA VOLADORA

07.34 PIRATAS DEL CARIBE. NAVEGANDO

AGUAS MISTERIOSAS

10.07 JUMANJI

12.04 THE DUFF

13.59 WINNIE THE POOH

15.03 PIRATAS DEL CARIBE. NAVEGANDO AGUAS

MISTERIOSAS

17.38 SPIDER-MAN

20.01 JUMANJI

22.00 EL CONJURO 2

TCM

08.35 LA NIÑERA

08.59 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

09.48 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 4)

10.38 LA NIÑERA

11.28 LA NIÑERA

11.53 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

12.43 EN BUSCA DE UN SUEÑO

14.43 OLIVER TWIST

16.20 LA MALDICIÓN DE LAS BRUJAS

18.02 UN RATÓN EN LA FAMILIA

20.01 RÁPIDA Y MORTAL

22.00 RESIDENT EVIL 2. APOCALIPSIS

23.38 EL PERFECTO ASESINO

TNT

06.00 AQUÍ Y AHORA

07.36 MI MASCOTA ES UN MONSTRUO

09.32 UN PAPÁ GENIAL

11.17 ONCE I WAS A BEEHIVE

13.32 SHANGHAI KID

15.33 ¿QUÉ PASÓ AYER?

17.26 MAD MAX. FURIA EN EL CAMINO

19.43 ARMA MORTAL 2

22.00 ARMA MORTAL 3

00.24 ARMA MORTAL 4

SPACE

07.02 CORAZÓN DE CABALLERO

09.28 VELOCES Y MORTALES

10.58 FUGA DE NUEVA YORK

12.47 EL DESTINO DE JÚPITER

15.06 MUNDO SURREAL

17.08 TOMORROWLAND. EL MUNDO DEL

MAÑANA

19.35 CHAPPIE

22.00 SABOTAJE

00.09 RELATOS SALVAJES

CINECANAL

10.47 EL CAMPAMENTO DE PAPÁ

12.30 PLANETA 51

14.12 LAS CRÓNICAS DE NARNIA. LA TRAVESÍA

DEL VIAJERO DEL ALBA

16.15 EL PRECIO DEL MAÑANA

18.10 LA VIGILANTE DEL FUTURO. GHOST IN THE SHELL

20.00 ASSASSIN’S CREED

22.00 LOS SIETE MAGNÍFICOS

00.27 ALIADOS

02.40 NO TODO ES LO QUE PARECE

SONY

08.00 JOVEN Y HAMBRIENTO

08.30 BLACK-ISH

09.00 FINAL

11.00 EL HOMBRE ARAÑA 2

13.30 EL HOMBRE ARAÑA 3

16.30 2012

19.30 HOMBRES DE NEGRO 3

21.30 EL HOMBRE ARAÑA 2

00.00 EL HOMBRE ARAÑA 3

03.00 HOMBRES DE NEGRO 3


A DÓNDE IR

BELLAS ALAS

(AVDA. BELGRANO (S) 1807)

+HOY, A LAS 23, LA BANDA DE POP Y ROCK, ZERO CULPA (GUSTAVO GALVÁN,

CHULE LÓPEZ, DAVID GRECO Y TOTO LÓPEZ), PRESENTA CANCIONES PROPIAS

Y VERSIONES.

CASA TERRAVIVA

(SAN MARTÍN Y SANTA FE)

*HOY, A LAS 22, PEÑA DIGO LA TELESITA. ACTUARÁN “DEMI” CARABAJAL, MARCELO

MITRE, MANUEL ORELLANA Y RODOLFO LUCCA Y AVENIDA FOLK.

CASA DEL FOLCLORISTA

(PARQUE AGUIRRE)

+HOY, A LAS 23, MÓSOJ ÑAUPA, FRANCO ARIAS, Y LLAJTAPA YANASU CON

TANGO Y FOLCLORE.

* LOS MIÉRCOLES Y VIERNES, DE 20 A 21.30, SE DICTAN CLASES DE “DANZAS

FOLCLÓRICAS ARGENTINAS”, DESTINADAS A ADOLESCENTES Y ADULTOS.

CASA DEL BICENTENARIO

(OLAECHEA Y MENDOZA)

+MAÑANA, A LAS 19.30, SE PRESENTARÁ EMILIO “CHUNI” CARDOZO, JÉSSICA

PAIVA Y EL GRUPO VOCAL KAUSAY.

MILONGA DE PLAZA LUGONES

(ROCA Y AVELLANEDA)

* LOS DOMINGOS, A LAS 21, CON ENTRADA GRATUITA, LA MILONGA DE PLAZA

LUGONES TE INVITA A BAILAR TANGOS Y MILONGAS.


CINES

SUNSTAR

VENOM (2D)

CÓMIC, ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

20/10 - 21/10-14:30 (Cast) 17:00 (Cast)

VENOM (3D)

CÓMIC ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

20/10- 19:30 (Cast) 22:00 (Subt) 00:15

(Subt)

PIE PEQUEÑO (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

20/10 - 21/10- 14:20 (Cast) 16:15 (Cast)

18:20 (Cast) 20:30 (Cast)

LA MONJA (2D)

TERROR (+13 AÑOS)

20/10 22:30 (Subt) 00:35 (Subt)

ESCALOFRÍOS 2 (2D)

COMEDIA (ATP)

20/10 - 21/10- 14:20 (Cast) 16:30 (Cast)

SLENDER MAN (2D)

TERROR (+13 AÑOS)

HASTA EL 24/10 18:30 (Subt)

ALL INCLUSIVE (2D)

COMEDIA (+16 AÑOS)

20/10- 20:30 (Cast) 22:35 (Cast) 00:30

(Cast)

CHRISTOPHER ROBIN (2D)

INFANTIL (ATP)

20/10- 14:30 (Cast) 16:45 (Cast)

NACE UNA ESTRELLA (2D)

DRAMA, MUSICAL (+13 AÑOS)

20/10- 19:00 (Cast) 22:00 (Subt) 00:45

(Subt)

EL POTRO (2D)

DRAMA , BIOGRAFÍA (+ 16 AÑOS)

20/10 - 14:30 (Cast) 17:10 (Cast) 19:40

(Cast) 22:20 (Cast) 00:45 (Cast)

PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES

SIN PREVIO AVISO


HÍPER LIBERTAD

CHRISTOPHER ROBIN, UN

REENCUENTRO INOLVIDABLE

ATP ESTRENO

CASTELLANO 2D 19:40 - 22:10

PIE PEQUEÑO ATP

CASTELLANO 2D 17:30

CASTELLANO 3D 18:20

EL POTRO 2D APTA 16 AÑOS CON

RESERVA

CASTELLANO 2D 20:30 - 23:10

VENOM 2D APTA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 17:50 - 20:20 - 22:50

SUBTITULADA 2D 22:50 - (SOLO EL

JUEVES)

 
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