CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 20 de octubre de 2018
A LAS 13.00 PELIGRO SIN CODIFICAR
Por El Liberal
20/10/2018 -
CANAL 7
11.00 LOS SIMPSONS
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 LOS SIMPSONS (CONTINUACIÓN)
12.00 MORFI KIDS
13.00 PELIGRO SIN CODIFICAR
14.00 SORTEO DE MONOFECHAS
14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA
14.30 PELIGRO SIN CODIFICAR (CONTINUACIÓN)
15.30 PORTAL UNSE
16.00 FINDE EN NICK
18.45 CINE. EL PERRO POLICÍA
20.15 CINE. MATILDA
22.00 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA
22.15 PH PODEMOS HABLAR
00.45 CHICAS DE VIAJE
01.15 CIERRE DE TRANSMISION
AMÉRICA
11.00 PUENTES DE ESPERANZA
12.00 PASIÓN DE SÁBADO
18.00 AMÉRICA NOTICIAS
19.50 SECRETOS VERDADEROS
22.15 LO MEJOR DE POLÉMICA EN EL BAR
TV PÚBLICA
14.00 JUVENTUD ACUMULADA
15.00 OTRA TRAMA
16.00 LOS 7 LOCOS
18.00 AMBIENTE Y MEDIO
19.00 BIBLIÓMANOS
20.00 LA MARCA ORIGINAL: ARTE ARGENTINO
21.00 CLAVE DE CUBA
CANAL 9
12.00 CLAVE ARGENTINA
13.00 EL CHAVO
14.00 CON AMIGOS ASÍ
16.00 COMBATE
20.00 IMPLACABLES
22.00 LAURA
EL TRECE
09.00 PIÑÓN EN FAMILIA
09.15 EL GARAGE
11.30 CINE 13
20.30 LA TRIBUNA DE GUIDO
22.00 LA NOCHE DE MIRTHA
00.15 RESTO DEL MUNDO
CANAL14
11.30 FANÁTICAS
12.30 RECORDANDO
14.00 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA
14.30 ESPÍRITUS DE MI TIERRA
15.30 CULTURAR TV
16.30 MORENA TV
17.30 LOQUITOS POR EL FÚTBOL
18.30 VIVIR SANTIAGO
19.00 EN ARMONÍA
19.30 PARA TODA MUJER
20.30 SÁBADO SAGRADO
21.30 RECORDANDO
23.00 IRONSPORT
CANAL 4
13.00 NOTI EXPRESS
13.30 LA FIJA
14.00 LIGA COMERCIAL
14.30 MUNDO MITRE
16.30 LOS TUERKAS
17.00 POLI 24
17.30 ALGO EN COMÚN
19.00 TENDENCIA
19.30 TE QUIERO, BANDA
20.00 EL INTERIOR DE MI GENTE
21.00 NOTI EXPRESS
22.00 SIN PROTOCOLO
22.30 BACK IN TIME
23.00 EL MIRADOR, CON ELISA RAMOS
23.00 SIN PROTOCOLO
23.30 40 GRADOS TV
PELÍCULAS
CINEMAX
06.04 LA MÁQUINA VOLADORA
07.34 PIRATAS DEL CARIBE. NAVEGANDO
AGUAS MISTERIOSAS
10.07 JUMANJI
12.04 THE DUFF
13.59 WINNIE THE POOH
15.03 PIRATAS DEL CARIBE. NAVEGANDO AGUAS
MISTERIOSAS
17.38 SPIDER-MAN
20.01 JUMANJI
22.00 EL CONJURO 2
TCM
08.35 LA NIÑERA
08.59 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
09.48 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 4)
10.38 LA NIÑERA
11.28 LA NIÑERA
11.53 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
12.43 EN BUSCA DE UN SUEÑO
14.43 OLIVER TWIST
16.20 LA MALDICIÓN DE LAS BRUJAS
18.02 UN RATÓN EN LA FAMILIA
20.01 RÁPIDA Y MORTAL
22.00 RESIDENT EVIL 2. APOCALIPSIS
23.38 EL PERFECTO ASESINO
TNT
06.00 AQUÍ Y AHORA
07.36 MI MASCOTA ES UN MONSTRUO
09.32 UN PAPÁ GENIAL
11.17 ONCE I WAS A BEEHIVE
13.32 SHANGHAI KID
15.33 ¿QUÉ PASÓ AYER?
17.26 MAD MAX. FURIA EN EL CAMINO
19.43 ARMA MORTAL 2
22.00 ARMA MORTAL 3
00.24 ARMA MORTAL 4
SPACE
07.02 CORAZÓN DE CABALLERO
09.28 VELOCES Y MORTALES
10.58 FUGA DE NUEVA YORK
12.47 EL DESTINO DE JÚPITER
15.06 MUNDO SURREAL
17.08 TOMORROWLAND. EL MUNDO DEL
MAÑANA
19.35 CHAPPIE
22.00 SABOTAJE
00.09 RELATOS SALVAJES
CINECANAL
10.47 EL CAMPAMENTO DE PAPÁ
12.30 PLANETA 51
14.12 LAS CRÓNICAS DE NARNIA. LA TRAVESÍA
DEL VIAJERO DEL ALBA
16.15 EL PRECIO DEL MAÑANA
18.10 LA VIGILANTE DEL FUTURO. GHOST IN THE SHELL
20.00 ASSASSIN’S CREED
22.00 LOS SIETE MAGNÍFICOS
00.27 ALIADOS
02.40 NO TODO ES LO QUE PARECE
SONY
08.00 JOVEN Y HAMBRIENTO
08.30 BLACK-ISH
09.00 FINAL
11.00 EL HOMBRE ARAÑA 2
13.30 EL HOMBRE ARAÑA 3
16.30 2012
19.30 HOMBRES DE NEGRO 3
21.30 EL HOMBRE ARAÑA 2
00.00 EL HOMBRE ARAÑA 3
03.00 HOMBRES DE NEGRO 3
A DÓNDE IR
BELLAS ALAS
(AVDA. BELGRANO (S) 1807)
+HOY, A LAS 23, LA BANDA DE POP Y ROCK, ZERO CULPA (GUSTAVO GALVÁN,
CHULE LÓPEZ, DAVID GRECO Y TOTO LÓPEZ), PRESENTA CANCIONES PROPIAS
Y VERSIONES.
CASA TERRAVIVA
(SAN MARTÍN Y SANTA FE)
*HOY, A LAS 22, PEÑA DIGO LA TELESITA. ACTUARÁN “DEMI” CARABAJAL, MARCELO
MITRE, MANUEL ORELLANA Y RODOLFO LUCCA Y AVENIDA FOLK.
CASA DEL FOLCLORISTA
(PARQUE AGUIRRE)
+HOY, A LAS 23, MÓSOJ ÑAUPA, FRANCO ARIAS, Y LLAJTAPA YANASU CON
TANGO Y FOLCLORE.
* LOS MIÉRCOLES Y VIERNES, DE 20 A 21.30, SE DICTAN CLASES DE “DANZAS
FOLCLÓRICAS ARGENTINAS”, DESTINADAS A ADOLESCENTES Y ADULTOS.
CASA DEL BICENTENARIO
(OLAECHEA Y MENDOZA)
+MAÑANA, A LAS 19.30, SE PRESENTARÁ EMILIO “CHUNI” CARDOZO, JÉSSICA
PAIVA Y EL GRUPO VOCAL KAUSAY.
MILONGA DE PLAZA LUGONES
(ROCA Y AVELLANEDA)
* LOS DOMINGOS, A LAS 21, CON ENTRADA GRATUITA, LA MILONGA DE PLAZA
LUGONES TE INVITA A BAILAR TANGOS Y MILONGAS.
CINES
SUNSTAR
VENOM (2D)
CÓMIC, ACCIÓN (+ 13 AÑOS)
20/10 - 21/10-14:30 (Cast) 17:00 (Cast)
VENOM (3D)
CÓMIC ACCIÓN (+ 13 AÑOS)
20/10- 19:30 (Cast) 22:00 (Subt) 00:15
(Subt)
PIE PEQUEÑO (2D)
ANIMACIÓN (ATP)
20/10 - 21/10- 14:20 (Cast) 16:15 (Cast)
18:20 (Cast) 20:30 (Cast)
LA MONJA (2D)
TERROR (+13 AÑOS)
20/10 22:30 (Subt) 00:35 (Subt)
ESCALOFRÍOS 2 (2D)
COMEDIA (ATP)
20/10 - 21/10- 14:20 (Cast) 16:30 (Cast)
SLENDER MAN (2D)
TERROR (+13 AÑOS)
HASTA EL 24/10 18:30 (Subt)
ALL INCLUSIVE (2D)
COMEDIA (+16 AÑOS)
20/10- 20:30 (Cast) 22:35 (Cast) 00:30
(Cast)
CHRISTOPHER ROBIN (2D)
INFANTIL (ATP)
20/10- 14:30 (Cast) 16:45 (Cast)
NACE UNA ESTRELLA (2D)
DRAMA, MUSICAL (+13 AÑOS)
20/10- 19:00 (Cast) 22:00 (Subt) 00:45
(Subt)
EL POTRO (2D)
DRAMA , BIOGRAFÍA (+ 16 AÑOS)
20/10 - 14:30 (Cast) 17:10 (Cast) 19:40
(Cast) 22:20 (Cast) 00:45 (Cast)
PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES
SIN PREVIO AVISO
HÍPER LIBERTAD
CHRISTOPHER ROBIN, UN
REENCUENTRO INOLVIDABLE
ATP ESTRENO
CASTELLANO 2D 19:40 - 22:10
PIE PEQUEÑO ATP
CASTELLANO 2D 17:30
CASTELLANO 3D 18:20
EL POTRO 2D APTA 16 AÑOS CON
RESERVA
CASTELLANO 2D 20:30 - 23:10
VENOM 2D APTA 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 17:50 - 20:20 - 22:50
SUBTITULADA 2D 22:50 - (SOLO EL
JUEVES)