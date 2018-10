“No os preocupéis, porque el Espíritu Santo os enseñará en aquel momento lo que tenéis que decir”

20/10/2018 -

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: “Si uno se pone de mi par te ante los hombres , también el Hijo del hombre se pondrá de su parte ante los ángeles de Dios. Y si uno me reniega ante los hombre s , lo renega - rán a él ante los ángeles de Dios. Al que hable contra el Hijo del hombre se le podrá perdonar, pero al que blasfeme contra el Espíritu Santo no se le perdonará. Cuando os conduzcan a la sinagoga, ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis de lo que vais a decir, o de cómo os vais a defender. Porque el Espíritu Santo os enseñará en aquel momento lo que tenéi s que decir”.

Comentario

No es lo mismo seguir a Jesús en espacios y tiempos tranquilos que seguirlo en condiciones de amenaza y persecución. Algunas palabras de Jesús sólo comienzan a ser inteligibles cuando experimentamos dificultades a causa de su nombre; por ejemplo, las que leemos en el evangelio de h oy. ¿Qu é s i g n i f i c a p o - nerse de par te de Cristo delante de los hombres? ¿ C ómo d a r t e s t imo n i o de él sin arrogancia pero también sin temor al ridículo, sin falsos pudores, sin vergüenza? A v e c e s l o s c r e y e n - tes podemos dar la sensación de que, en el fondo, no creemos lo que decimos creer. C u a n d o s e p r e s e n - tan las ocasiones de decir una palabra clara, o de realizar un gesto opor tuno, nos retiramos por temor a s e r t i ldados de . . . ¿de qué? Esto les sucede a menudo a muchos cristianos famosos qu e s e mu eve n en el terreno de la política, de la economía, de la ciencia, de las ar tes, del deporte. No es que vivan su fe con discreción: es que la viven de manera vergonzante, a escondidas, como si temieran perder relieve social por manifest a r s e h umi l d eme n t e s e - guidores de Cristo. Pe r o n o s ó l o l o s f a - mosos. Este temor puede asaltarnos a todos nosotros. Si así fuera, significaría que estimamos en muy p o c o n u e s t ra fe . O q u e preferimos la aceptación social a la autenticidad de manifestar lo que somos. Cu a n d o n o s d e j amo s llevar por el temor no dejamos espacio al Espíritu Santo. Cuando hablamos nosotros, no permitimos que el Espíritu nos enseñe “lo que tenemos que decir”. E l r e s u l t a d o e s u n a t r a n q u i l i d a d p e r s o n a l a p a re n t e y u n a o c a s i ó n p e rd i da para el evangelio.