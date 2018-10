Fotos Santiagueño vivió la odisea aérea del vuelo que sufrió horrenda turbulencia cuando regresaba de EE. UU.

"Jamás me asusté así; ni siquiera en el parque de diversiones. Fue menos de un minuto, pero parecía que no terminaba más", sintetizó el empresario santiagueño Pedro Leonardo Mulki, uno de los 198 pasajeros que protagonizaron una odisea aérea en la nave de Aerolíneas Argentinas, de regreso al país desde Miami, Estados Unidos. En diálogo con EL LIBERAL, Mulki recreó el instante en que le tocó vivir y que en la víspera fue noticia en todo el país. El santiagueño se llevó "el julepe de su vida", cuando el avión en el que regresaba a la Argentina experimentó horrendas turbulencias al "toparse" con una tormenta. En la nave, viajaban 198 personas de las cuales 15 sufrieron heridas. Una de ellas, re s u l tó e l s a n t i a g u e ño, a quien acompañaba su esposa. "Sufrí un corte" "El la tenía colocado el cinturón. No le pasó nada. Yo volvía recogiendo unas bebidas porque era la hora de comer. Sufrí un corte en la frente y algunos golpes más, pero nada grave", subrayó Mulki. Esto ocurrió tres horas antes de que el vuelo arribase a destino, en la zona de Brasil. Informe de pilotos El informe emitido por los pilotos es que "se toparon con un post de aire que provocó una caída de cientos de metros y que incluyó granizo". El avión presentaba múltiples daños y las cajas negras fueron retiradas para un análisis más preciso.