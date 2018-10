Fotos Solicitan enviar a juicio a Scioli y la CC votaría su desafuero

20/10/2018 -

El fiscal de La Plata Álvaro Garganta pidió la elevación a juicio oral de Daniel Scioli en la causa que investiga diversas irregularidades en su gestión como gobernador de la provincia de Buenos Aires. Al respecto, la diputada de la Coalición Cívica Paula Oliveto anticipó que si se confirma la solicitud y se produce una condena, ese bloque "pedirá y acompañará" el requerimiento para desaforar al ex gobernador bonaerense. La causa, que suma varios casos de presuntas irregularidades y fraudes en su gestión de gobernador, se había iniciado por una denuncia de la diputada Elisa Carrió en junio de 2016 por lavado de dinero. Entre las investigaciones, se encuentra el caso de supuestas irregularidades en la construcción de nueve Unidades de Pronta Atención (UPA), por las que se pagaron 189 millones de pesos durante la administración de Scioli. Ahora, tras la solicitud del fiscal Garganta, la jueza de Garantías Marcela Garmendia debe evaluar y definir si envía a juicio a Scioli y a otros 38 procesados en el expediente. Si la jueza decide dar luz verde al pedido del fiscal, además del ex gobernador, irán a juicio oral el ex jefe de Gabinete provincial, Alberto Pérez; el ex subsecretario administrativo de la Jefatura de Gabinete, Walter Carbone; el ex director de Aguas Bonaerenses, Guillermo Scarcella; el ex ministro de Salud Alejandro Collia, y el empresario y amigo de Scioli Ricardo Estanislao Miller, entre otros. Carbone cobró notoriedad cuando, en un allanamiento a una de sus propiedades, se halló una caja fuerte dentro de la escultura de un dragón. "Hay que recordar lo del Dragón con dinero, los allanamientos, los centros UPA. Hay muchas pruebas que el fiscal fue desdoblando. La resolución lógica era que terminara en juicio oral", enfatizó Oliveto. La diputada de la CC estimó que es "muy difícil cuantificar el dinero negro", pero agregó que "si uno ve el estado de la provincia, piensa que esto fue muy poco en relación a lo que fue el latrocinio del gobierno de Scioli, que está íntimamente relacionado a la matriz de corrupción de Cristina" Kirchner. En el caso de la construcción de nueve unidades UPA, la Justicia determinó que muchas de las empresas convocadas para concursar no estaban inscriptas en el Registro de Proveedor o directamente se dedicaban a otro rubro, y se investiga si estas maniobras tuvieron el fin de direccionar la contratación a favor de Miller.