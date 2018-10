Un atleta especial que busca dejar un mensaje de fe

Fotos EJEMPLO. José González Gramajo, en la noche que dio muestras de su lucha contra su problema de salud.

20/10/2018 -

Siempre hay historias para contar cuando el Maratón del Diario EL LIBERAL está a la vuelta de la esquina. Y una de ellas es la de José María González Gramajo, un atleta de 41 años y que hace 15 está en la lista de espera por un transplante renal.

"El 26 de agosto hizo 15 años que estoy en lista de espera por un transplante de riñón y siempre con la esperanza y la fe en Dios en que me va a ayudar", expresó este hombre que vive en el barrio Siglo XXI y que además tiene el beneficio de una pensión.

Sobre cómo empezó esta aventura de incursionar en el atletismo de calle, José comentó: "Hace como cuatro o cinco años que empecé a trotar, pero hace tres que participo en las competencias, sobre todo cuando puedo. Con la diálisis me pongo anémico y las fuerzas no son las mismas. Cuando veo que me siento bien y me preparo, me decido por correr".

José es casado, tiene dos hijos (Josefina de 13 y Ezequiel de 6 años) y su esposa se llama Norma.

"Hace 15 años que nos conocemos. Fue justo cuando me enfermé. Hace 21 años que estamos juntos", señaló.

El encuentro con José fue en una competencia nocturna que organizó la Fundación Vida Sana y que lo tuvo como protagonista en la prueba de los 10 kilómetros.

"Para mí, correr como lo hice ahora es vida. Llevar esta remera que dice ‘Donar un órgano es donar vida’, de la Asociación Amigos de la Vida, es un mensaje de fe y esperanza. Creo en mi Jesús y en la Madre María que siempre me acompañan. Son los que me movilizan para seguir luchando y pensando que todo puede ser posible", añadió José, que en la competencia estuvo acompañado por Miriam Putzolo y por su enfermera personal María Eva Ruiz.

Ya con el Maratón del Diario EL LIBERAL cada vez más cerca, José se entusiasmó con la posibilidad de volver a estar presente el próximo 11 de noviembre en la distancia de los 10k.

"Ésta será la tercera vez que voy a correr en el Maratón de EL LIBERAL. Voy a correr en los 10 kilómetros. No me da para más por ahora. Justamente la carrera que hice hoy es una más para probarme y ver en qué condiciones puedo llegar para el 11 de noviembre. Seguro que allí estaré presente", avisó.