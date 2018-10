Tras una semana pasada por agua, no habría cambios en Mitre

Fotos MENTALIDAD. El plantel de Mitre tiene la cabeza puesta en conseguir un buen resultado mañana en Jujuy, cuando visite a Gimnasia y Esgrima.

20/10/2018 -

Mitre perdió el invicto y la chance de ser líder de la B Nacional el sábado pasado, cuando cayó 3 a 0 ante Arsenal de Sarandí como visitante, en uno de los cotejos pendientes de la quinta fecha. Pero el plantel que dirige Alfredo Grelak ya dejó eso atrás y trabajó intensamente para volver a la senda del triunfo mañana, cuando desde las 17 visite a Gimnasia y Esgrima de Jujuy, en el marco de la séptima fecha del certamen de la segunda categoría del fútbol argentino.

No fue una semana fácil para trabajar ya que las intensas lluvias caídas en los últimos días alteraron los planes.

Para preservar el campo de juego del estadio de Roca y Tres de Febrero, no se lo utilizó ni el jueves ni tampoco ayer. Y al no contar con un campo acorde, ni mucho menos con las condiciones climáticas óptimas, en la semana no hubo una práctica formal de fútbol.

De todas formas, y más allá de que aún no lo confirmó, el entrenador aurinegro, Alfredo Grelak, tiene en mente repetir el equipo que perdió ante Arsenal. Más allá de que no fue un buen partido el del sábado pasado, el entrenador entiende que esos once siguen siendo lo mejor que tiene hoy por hoy a disposición. Y para ellos también será una especie de revancha, para poder volver a la senda del triunfo y demostrar que lo de Sarandí fue solamente un tropezón.

De esta forma, el arco seguirá estando custodiado por el experimentado Martín Perafán. En la línea de fondo, los laterales serán Braian Mieres y Franco Ferrari, por derecha e izquierda, respectivamente; en tanto que la zaga central estará compuesta por Ariel Coronel y el capitán Matías Moisés.

En el mediocampo, el doble cinco lo formarán Juan Alessandroni y Lucas Pérez Godoy. Por el carril derecho se moverá Daniel González mientras que por la otra banda estará Pablo Ruiz, uno de los goleadores del equipo. Adelante, seguirán formando la dupla Alan Bonansea e Ismael Blanco.

A estos once jugadores se le sumarán Emilio Di Fulvio, Norberto Paparatto, Nelson Benítez, Guillermo Vernetti, Exequiel Bonacorso, Nicolás Sánchezy Joaquín Quinteros para completar la delegación que hoy viajará a Jujuy, a las 6.30 de la mañana.

Expectativas

Más allá de la derrota en Sarandí, Mitre viene realizando una gran campaña en este arranque de la B Nacional. Por eso las expectativas son altas en cuanto a lo que pueda pasar mañana en "La Tacita de Plata".

El objetivo del elenco de Grelak es mantener la concentración durante todo el partido, algo que no ocurrió contra Arsenal, lo que le impidió mostrarse como el equipo sólido de las fechas anteriores. Enfrente estará un Gimnasia que no venía bien, pero que en la fecha pasada ganó por primera vez de la mano de su entrenador interino.