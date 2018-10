Respaldo psicológico para reconstruir la historia

20/10/2018 -

Los informes médicos confirmaron que el joven presenta abuso sexual de antigua data.

Ello da fuerza a su historia. "Él me violaba siempre. Me obligaba a despertarme de madrugadas para hacerles el fuego. Nunca fui a la escuela porque ellos no me dejaban. Cuando había visitas, me mandaban al fondo a trabajar", relató el joven.

En su extensa descripción de la vida en "familia", el muchacho manifestó: "Jamás volvieron mis padres. Me dejaron en la casa y todos los vecinos veían el trato que me daban: era el sirviente de la familia", enfatizó.