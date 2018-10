La Justicia de Estados Unidos investiga abusos en la Iglesia Católica

Fotos CASO. Involucraban a más de 300 sacerdotes y más de 1.000 niños.

La Justicia federal de Estados Unidos lanzó por primera vez una investigación sobre los abusos sexuales cometidos por el clero católico al convocar a las ocho diócesis de Pensilvania, dos meses después de la publicación de un informe sobre hechos ocurridos en la iglesia de ese estado.

La arquidiócesis de Filadelfia confirmó en su sitio web que "recibió una citación de un gran jurado federal". "Cooperaremos con el Ministerio de Justicia estadounidense en este caso", añadió sin dar mayores detalles.

La diócesis de Greensburg, en el oeste de Pensilvania, también confirmó que había recibido una citación que encontró ‘poco sorprendente’ dado el ‘horrible’ informe sobre el abuso en ese estado.

‘Las víctimas, los feligreses y el público quieren tener pruebas de que cada diócesis ha tomado pasos vastos y decisivos para garantizar que los niños estén mejor protegidos’, señaló.

Las otras diócesis en el estado no hicieron comentarios de inmediato pero, según indicó The New York Times, todas confirmaron que habían recibido citaciones del sistema de justicia federal y aseguraron que cooperarán con la investigación.

El anuncio de la investigación federal se produjo después de que el fiscal de Pensilvania emitiera un informe condenatorio para las instituciones católicas del estado a mediados de agosto, que detallaba décadas de abusos que involucraban a más de 300 sacerdotes, más de 1.000 niños y muchos intentos de encubrimiento.

