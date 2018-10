Anuncian que se viene una suba en las prepagas

20/10/2018 -

El director comercial de Galeno, Juan Funes, destacó la última autorización del año del Gobierno nacional para ajustar la cuota de las prepagas un 8,5%, pero alertó que ese porcentaje no es suficiente para cubrir los costos médicos inflacionarios.

El empresario señaló al portal ambito.com que ese nivel de aumento no les alcanza para cubrir el cierre inflacionario del año.

"Nos permite estar mejor parados para el año que viene, pero aun así, no alcanza. La inflación médica, más la inflación (oficial) y el deslizamiento cambiario, que fue un impacto del 100% en los componentes importados de alto costo, como prótesis o descartables. Es difícil sostener una prestación de primer nivel y del primer mundo con una cuota tan regulada", señaló. Agregó que "fue un año muy difícil, tenemos muchos componentes de insumos importados, no sólo tenemos la inflación, sino que tenemos la ‘inflación media’, con las nuevas tecnologías, pero siempre somos un grupo que va para adelante, no mira el corto plazo, sino el largo plazo, y seguimos invirtiendo".