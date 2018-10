Albert Llovera se bajó del Rally Dakar 2019

20/10/2018 -

Por segundo año consecutivo no estará Albert Llovera en el Rally Dakar, para el que tenía ofertas de Bonver Dakar Project y de MD Racing para competir de nuevo en camión o hacerlo con un buggy flamante en desarrollo. El piloto de 52 años aseguró no haber podido concretar el presupuesto necesario. "Los dos proyectos que tenía eran y son muy atractivos". Así lo anunció en redes sociales:

"Este año, no voy al Dakar! Decisión que tomamos ayer, hemos luchado para cerrar presupuesto, pero al final no lo he podido cerrar. Ni en camión, ni en Buggy, que eran las dos opciones. Pero continuaremos trabajando".