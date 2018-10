Un fin de semana a pura acción

Fotos CATEGORÍAS. Todas las categorías saldrán a escena este fin de semana en el marco del Anual 2018.

20/10/2018 -

El Campeonato Anual 2018 que hace disputar la Federación Santiagueña de Hockey sobre Césped, tendrá un fin de semana con mucha actividad en las canchas del Santiago Lawn Tennis Club, Old Lions y Estrella Roja.

Anoche ya se jugaron varios cotejos y la fecha proseguirá hoy y mañana. Éste es el cronograma:

Sábado. En Santiago Lawn Tennis: a las 9, Lawn Tennis Rojo vs. Old Lions Rojo (6º); 10, L. Tennis Blanco vs. Old Lions Blanco (6º). 17, Lawn Tennis vs. Mishqui Mayu (1ºD); 18.30, SEHC vs. Lugus (1ºD); 20, Ucse vs. Estrella Roja (1ºD) y 21.30, Selección Sub 16 de Caballeros vs. A designar.

Old Lions. A las 17, Green Sun vs. Old Lions Rojo (1ºD) y 18.30, Hockey Termas Club vs. Círculo (1ºD).

En Estrella Roja. A las 8, Central Córdoba vs. Green Sun (6º); 9, Casa del Docente vs. Athenas (6º); 17, Casa del Docente vs. C. Córdoba (1ºD) y Casa del Docente vs. Athenas (7º).

Domingo. En Santiago Lawn Tennis: a las 9, Central Córdoba vs. Old Lions Rojo (7º); 10, Estrella Roja vs. Central Córdoba (1ºC); 17, Lawn Tennis vs. Mishqui Mayu (1ºC); 18.30, Lugus HC vs. Mishqui Mayu (5º); 20, Lawn Tennis vs. Unse Hockey (I).

En Old Lions: a las 7.40, Central Córdoba vs. Mishkylas (M); 9, Green Sun vs. Mishqui Mayu (M); 10, Green Sun vs. Mishqui Mayu (7º); 17, Ucse vs. Estrella Roja (I) y 18, Círculo vs. Old Lions Rojo (I).

En Estrella Roja. A las 8, Sehc vs. Lugus A (I); 9, Lugus vs. Old Lions (M); 10, Lugus vs. Old Lions (1ºC); 17, C. Docente vs. Sehc (1ºC); 18.30, SEC vs. Central Córdoba (I).