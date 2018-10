Martín Scorsese confesó que “nadie puede enseñar a hacer una película”

20/10/2018 -

Martin Scorsese afirmó que las escuelas de cine "son extraordinarias", pero "nadie puede a enseñar a hacer una película", dado que la clave es contar con "entusiasmo, capacidad y destreza, y tener que decir algo", indicó. "Da igual a qué escuela de cine asistas, eso tiene que venir del estudiante", dijo durante un encuentro con el público en la ciudad española de Gijón (norte de España), donde se le rindió homenaje antes de recibir el Premio Princesa de Asturias de las Artes. Scorsese aseguró: "Si necesitas decir algo siempre se va a encontrar la manera de hacerlo a través del cine".

En el encuentro el cineasta estadounidense relató su infancia en el barrio de Little Italy, en Nueva York, una época marcada por las crisis de asma que padece y que siguen siendo un factor limitante en su vida. "Me daban ataques de asma y me llevaban mucho al cine", explicó. Scorsese explicó que cuando era joven "el crimen formaba parte del estilo de vida de la época" y que el "único retiro" era acudir a la iglesia, donde fue monaguillo y descubrió la "sensación tranquila y de paz".

"Los sueños existían en la iglesia y en los cines", comentó. Recalcó la importancia que ha tenido para él su vocación religiosa y su vida espiritual.