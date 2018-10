Fotos El DT de Central Córdoba felicitó a su sobrina por su labor en La Voz

El DT de Central Córdoba, Gustavo Coleoni, felicitó a su sobrina Cindy Coleoni Ferrari por la actuación destacada que tuvo en "La Voz de México", en donde la joven cordobesa puso en su lugar a Maluma, integrante del jurado, cuando el colombiano pidió que quien eligiera la voz de Cindy para su team lo invitara a los ensayos. "Felicidades a mi sobrina Cindy Coleoni Ferrari por su actuación especial en La Voz de México", escribió Gustavo Coleoni en su muro de Facebook. Además, en la misma red social, Gustavo puso el video de Cindy durante su participación en el reality y escribió: "Cindy Coleoni Ferrari sorprendiendo en #LaVozdeMexico por su actuación y por su respuesta a Maluma, dándole un lugar diferente en el mundo del Espectáculo. #CindyColeoniFerrrari #genia de una voz increíble, sobrina". "La verdad me relajé y hace tiempo que el escenario es el lugar donde más cómoda me siento. Traté de disfrutarlo más allá de las cámaras y la presión. Fue un momento mágico", dijo Cindy Coleoni después de revolucionar La Voz México con su actuación y por el episodio que vivió con Maluma, uno de los jurados. La cordobesa nacida y criada en Carlos Paz, que está radicada hace tres años en el caribe mexicano, compartió después de la gran repercusión algunos videos en su cuenta de Instagram mostrando lo que no se vio de su picante cruce con el cantante colombiano. En el primero se puede ver cómo se hace la indiferente con Maluma después de que el intérprete de Felices los cuatro la hubiera ninguneado durante la audición. "¡Se pasó de largo!", dice el colombiano mientras Cindy saluda a Natalia Jiménez (finalmente la cordobesa quedó en su equipo) y se va para los camarines. "Para que vean que ser indiferente te pone a cualquiera a tus pies!", escribió Coleoni en el posteo. En el otro video, finalmente se puede ver cómo Maluma le pide disculpas y la elogia, además de coquetear con ella al mismo tiempo que Natalia intenta apartarlo en un claro paso de comedia. En charla con Carlos Paz Vivo, la rubia contó cómo llegó a estar en uno de los programas más vistos, rodeada de personajes conocidos a nivel internacional. "Sin conocer a nadie, llegué a Playa del Carmen. Me traje mi guitarra y fui conociendo gente, de esta manera de un momento a otro pasé a trabajar en diferentes bares y hoteles", le dijo a Carlos Paz Vivo y agregó: "Eso me llevó dos años. Hasta que sale la oportunidad de hacer una audición para un show en la ciudad de México. A las dos semanas me avisan que había quedado", relata la hija de Sergio Daniel Coleoni, exentrenador de Talleres y primo del "Sapito".