Nicolás Cabré habló con ironía sobre su momento de gran exposición: "¿Cómo la estoy pasando? Bomba, me encanta"

20/10/2018 -

A Nicolás Cabré nunca le gustó la "prensa del corazón". Cada vez que se vio involucrado sentimentalmente con alguna figura famosa, le supo huir a las cámaras. Pero eso no lo salvó de que alguna ex, como Soledad Fandiño, lo ponga en boca de todos con sus declaraciones.

La actual participante del Bailando admitió que su separación de Cabré, con quien había llegado a comprometerse, se dio en medio de rumores de infidelidad del actor con su colega Isabel Macedo.

Ahora el actor está en pareja con Laurita Fernández, la jurado del certamen de baile que conduce Marcelo Tinelli. Consultado sobre los dichos de Fandiño y la frase "si no me conocés preguntale a tu novio, que él sí me conoce", que le lanzó a Laurita, en la pista de ShowMatch, Cabré aseguró al notero de "Nosotros a la mañana": "Yo no entro en nada. Estoy contento y estoy bien... No estoy muy enterado (de algunas cosas) ¿Sabés los quilombos que tengo yo? Está todo bien, estoy más grande".

Y sobre la mediatización de su romance, comentó con ironía: "Ya me había desacostumbrado a la exposición. ¿Cómo la estoy pasando? Bomba, me encanta". Por otra parte, antes de partir en su auto junto a Laurita, concluyó: "Las cosas son así. No les presto atención. Digan lo que quieran que está todo bien".

La pareja no se hizo eco de los rumores de embarazo que rondaron a la bailarina en los últimos días, aunque el que se encargó de desmentirlo públicamente fue Ángel De Brito, quien comentó que su colega del jurado de ShowMatch fue a trabajar con unas copas de más, lo cual no lo habría hecho si estuviera en la dulce espera.