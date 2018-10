Las enseñanzas que le dejó el cantar con su padre Carlos y su hermano "Peteco"

20/10/2018 -

¿Cuál es la evaluación de tu proceso creativo desde los tiempos de Santiago Manta, con tu papá Carlos, en la banda de tu hermano "Peteco" y ahora como solista?

Ha sido un camino fantástico, de ir recogiendo experiencias. Ha sido un camino de fogueo total porque he podido ver desde lo mejor hasta lo que no era lo mejor, desde lo precario hasta el confort total. Hoy me siento preparado para un montón de cosas y musicalmente preparado para subir a cualquier escenario. Ojalá que me toque estar en los grandes escenarios, que me den el tiempo que corresponda. La experiencia con mi padre y todo lo recorrido con "Peteco" hoy me ha dejado grandes sabidurías, grandes ejemplos. Todavía sigo aprendiendo de hacer lo mejor. Estoy muy feliz por todo lo que logrado.