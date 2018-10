El día que se dejó enamorar por el ritmo guarachero

20/10/2018 -

¿Sos de ceñirte a las modas a la hora de componer?

"Lo hago con total libertad. Hoy, si bien ya tiene su lugar ganado, lo que está queriendo explotar es la guaracha. Se está imponiendo y eso es buenísimo. Yo he tenido, por ahí en un momento de diversión, en un asado, he comenzado a cantar temas del rock nacional que a mí me gustan en tiempos de guaracha. De pronto, esto también se ha impuesto en mi propuesta. De todos modos, estoy componiendo guarachas. Estoy viendo estilo, estoy viendo que decir, recogiendo si vamos a apuntar a algo, si vamos a decir algo. Se ven muchas cosas de lo social y lo cotidiano. Eso, todavía, no lo tengo en claro que es lo que quiero decir. Estoy definiendo si dar un mensaje social o un mensaje cotidiano. No es que me aferro a una moda. Trato de encontrar una permormance de delicadeza".