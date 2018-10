Añatuya: le roban más de $57.000 a un jubilado

Hoy 13:44 -

La policía de Añatuya se encuentra investigando el robo de más de $57.000 que sufrió un anciano, desde el interior de su domicilio ubicado en el barrio Manzione.

La víctima, de apellido Ávila, denunció que guardaba el dinero en una bolsa en su habitación y que se acostó a dormir, dejando la puerta sin las medidas de seguridad.

Te recomendamos: Un hombre falleció tras chocar su auto contra dos caballos

Aun así no advirtió ruidos ni movimientos extraños, pero esta mañana, cuando despertó, el dinero ya no estaba. Aseguró que no sospecha de nadie. El hecho es investigado por la Departamental 13º de Añatuya.