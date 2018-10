VIDEO | Barcelona goleó al Sevilla y es puntero

Hoy 18:02 -

En la reanudación de La Liga Española, por la novena fecha, el Barcelona le ganó al Sevilla 4 a 2 y se ubicó como único puntero del torneo, pero no hubo festejo por la lesión de Messi en la primera parte.

Ni bien comenzó el partido, una jugada colectiva por derecha terminó con una exquisita asistencia del argentino para que el brasilero Coutinho abra el marcador un precioso remate con la parte interna de su pie derecho. A los 11 minutos, fue el 10 de la selección el que encaró a su defensor y remató con zurda para poner el 2 a 0 ante un desconcertado Sevilla.

Cuatro minutos más tarde, a los 15, el rosarino se fue reemplazado por una fuerte torcedura en su codo derecho al caer mal tras una jugada trabada.

El Sevilla aprovechó el golpe que significó la salida de Messi y emparejó un poco las acciones aunque no inquietó demasiado al arquero azulgrana.

En el complemento, ambos tuvieron posibilidades pero el partido cayó en una meseta y apareció Suárez que inventó un penal que él mismo cambió por gol. Luego, descontó Sarabia y parecía que el partido se armaba para el Sevilla pero Ter Stegen sacó dos bárbaras y respondió cada vez que lo buscaron.

Finalmente, Rakatic lo liquidó y sobre el tiempo cumplido Muriel decoró el resultado que terminó siendo 4 a 2.

Ahora, todas las miradas estarán puestas en Lionel Messi y su recuperación. En principio, se trataría de una hiperextensión en el codo derecho, algo muy molesto en el momento, pero no tan grave. Lo seguro es que no podrá estar el miércoles ante el Inter por la Champions, pero todavía no lo bajan del clásico del domingo 28 contra el Real Madrid. ¿Llegará?