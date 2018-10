La crisis modificó pautas en el consumo de bebidas

21/10/2018 -

El consumo de bebidas sufrió, además de una caída, cambios en su composición en Santiago.

Germán Saber, propietario de una distribuidora de bebidas, señaló en primer término que "el consumo ha bajado mucho. Nosotros tenemos clientes ABC donde A es el que compra los artículos mas caros; B el mediano y C el más barato. Lo que vemos es que ha habido un traspaso de clientes: A ha pasado a ser B, el B a ser C y el C casi ha dejado de consumir". Pero, " las cantidades también han bajado considerablemente, además en bebidas hoy hay mucha competencia".

En este nuevo escenario económico, "lo que se está consumiendo muy fuerte son los energizantes, se están vendiendo muy bien porque hay otras bebidas para acompañarlos como jugos, champagne, vodka, eso está explotando de nuevo en el consumo".

En su opinión, "hay dos factores que inciden: el producto tiene una muy buena relación precio/calidad, si toman un energizante mezclado con algo es mucha mejor calidad que lo que pueda ser una bebida blanca o el mismo fernet que ha subido también, entonces el grande también lo toma. Antes lo tomaban mucho los chicos entre 18 y 20 años, pero ahora los que tienen 30 y más de 30 también lo toman. La franja ha crecido en edad y es un producto de muy buena calidad en relación al precio". "Mucha gente del fernet y de la cerveza ha pasado a consumir energizante", indicó.

Medicamentos

Para Hugo Navarro, titular del Colegio de Farmacéuticos local, el cambio principal que advierte en el consumo está en la caída de las ventas. "A nivel general hay una caída en términos de unidades en lo que hace a la venta de la industria de un 10 a 12%, esto de alguna manera habla de una baja en el consumo al menos de lo que pasa por los mostradores de la farmacia", señaló el farmacéutico.

Agregó que "sí se advierte en la práctica diaria esta caída, en la dispensa, el planteo por parte del paciente de alguna otra alternativa de menor costo que le permita abordar el esquema terapéutico propuesto por el médico".

En tanto, desde diferentes farmacias consultadas respecto de la demanda de artículos de perfumería e higiene personal, indicaron que "en perfumería se vende todo lo masivo, lo que está en promoción o en oferta y se dejó de vender dermo cosmética y fragancias importadas, ha bajado casi un 50%".

Puntualizaron que "lo que más se venden son las promociones u ofertas de desodorantes, de jabones, productos de primerísima necesidad".