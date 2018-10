Cómo manifestarnos correctamente ante los hijos sobre la educación sexual (1ª parte)

21/10/2018 -

Los comportamientos violentos no pueden considerarse ya como pertenecientes al ámbito privado.

Constituyen, por ello, un auténtico asunto público, un problema de la cultura y de los valores que afecta al conjunto de la sociedad y que es necesario erradicar sin paliativos. Con este fin se pusieron en funcionamiento un conjunto de medidas de intervención, encuadradas en el Plan Integral contra la violencia doméstica y de género.

En el marco de dicho plan el Centro de Investigación y Laboratorio Experimental Neuropsicológico de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) ha recibido el encargo de elaborar estos materiales de educación afectivo sexual, que pretenden promover una educación basada en la igualdad y la no discriminación por razones de sexo que defiende nuestra Constitución, potenciando en el sistema educativo los valores de diálogo, respeto y tolerancia, para evitar que las futuras generaciones reproduzcan esquemas de comportamiento violento. La socialización de niñas y niños juega un importante papel en la formación de las conductas y, dado que sus agentes son tanto el profesorado como los padres y madres.

Su objetivo principal consiste en poner de manifiesto la necesidad de respetar las diferencias, valorarlas y trabajar con ellas, evitando los prejuicios y los estereotipos. La diferencia sexual es la primera que se da entre los seres humanos y está siempre presente, pero nunca debe servir para justificar la discriminación.

Esas diferencias muestran lo que cada cual es: una historia que evoluciona y un cuerpo en continua transformación y los niños y niñas deben ser conscientes de esta realidad desde la primera infancia, sin interpretar esta diferencia de forma jerárquica. Debemos ayudarles a valorar por igual ambos sexos. No consiste en un repertorio de actividades a realizar en el aula y tampoco está dirigida a expertos en educación afectiva sexual, considerada como un componente más del currículo. Por el contrario, desde una concepción de la enseñanza y el aprendizaje basada en el desarrollo integral, enfoca la práctica educativa contando con la sexualidad y la diferencia sexual e integrando los aspectos corporales, afectivos, cognitivos y relacionales.

Se trata de que los niños y las niñas desde sus primeros años de vida lleguen a comprender que los conocimientos y los valores no son algo ajeno a la vida, sino que forman parte de ella y aprendan a erradicar la violencia como forma de resolver los conflictos entre las personas.

Cómo hablar de la sexualidad con nuestros hijos

La educación sexual es un proceso que dura toda la vida. En función de la etapa de desarrollo existen distintos grados de interés. La educación sexual en la familia no se limita a explicar cómo vienen los niños. Debe mostrar cómo adquirir información, formar actitudes y valores sobre la identidad, las relaciones, la intimidad. Incluye el desarrollo sexual, la salud reproductiva, las relaciones interpersonales, el afecto, la intimidad, la imagen corporal y el género. La educación sexual concierne a las dimensiones biológicas, psicológicas y socio-culturales.

Cuando padres y madres quieren hablar con sus hijos e hijas sobre el sexo y la sexualidad, en la mayoría de las ocasiones surge la angustia sobre qué decir y cómo decirlo. La inseguridad está presente desde el comienzo. No se sabe cómo ni cuándo tocar el tema, y se evidencian dudas sobre los propios conocimientos y la veracidad de los mismos, sobre cuánta información ofrecer, qué datos son necesarios o cuáles innecesarios. A esto se suma la percepción de que los hijos propios no se hacen nunca suficientemente mayores, con lo que es difícil saber a qué edad hay que hablar de sexo.

Es bueno partir admitiendo que las principales causas del miedo y la resistencia a hablar de sexo con los hijos e hijas son los temores personales. El padre y la madre se encuentran en una situación en la que perciben la propia desinformación, dudan incluso sobre qué es en realidad la educación sexual y para qué sirve, se enfrentan a ideas erróneas e incluso falsas, y a la influencia de los medios de comunicación, que conduce muchas veces a tener una imagen distorsionada de la relación paterno filial. Además, transmitir información sobre el sexo es exponer el sistema de valores. Por eso es tan importante conocerse previamente uno mismo y, si es necesario, realizar un ejercicio de autoformación.

Admitir la incomodidad si la hubiera

Mientras más información tengan los padres y madres sobre la sexualidad, con más confianza hablarán con sus hijos e hijas. Si los padres y madres se sienten inseguros por su falta de conocimientos, pueden acudir a un libro (ver sección de recomendaciones de lectura para padres y madres). Tampoco está de más consultar con un profesional de la salud o de la educación que consideren preparado, o solicitar consejo a alguien a quien se confiera autoridad. Si los padres y madres se sienten incómodos ante la perspectiva de abordar este asunto, lo más adecuado es ser francos y admitirlo, por ejemplo, de la siguiente forma. "No me siento muy cómodo cuando surge el tema del sexo porque nunca lo he hablado con mis padres. Pero yo quiero que nosotros hablemos sobre cualquier tema -incluyendo el sexo-. Así que, por favor, si tienes alguna duda, pregunta. Y si yo no conozco la respuesta, te prometo que voy a investigar".

Al niño o la niña, no sólo hay que explicarles la etapa que están viviendo, también hay que anticiparse al futuro inmediato y anunciarles los cambios.