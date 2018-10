Gladys, una madre “challuera” que no supo de barreras para criar doce hijos

21/10/2018 -

En el paraje La Dormida, doña Gladys Oseffe es una de las más reconocidas vendedoras de pescados de todo el departamento San Martín.

Gladys aclara de entrada apenas uno llega a su humilde vivienda, que no nos guiemos por su apariencia, que no es acorde a su edad. Y aunque no lo diga, la sacrificada vida del campo le enseñó siempre a darse vuelta con lo poco e indispensable que tenía a su lado.

Tiene 64 años y es madre de 12 hijos. Su marido es pescador, ella vendedora. Pero con el tiempo también aprendió del arte de ser "challuera", porque en el monte santiagueño el que no arriesga, no gana.

Hoy vive con uno de sus hijos, que tiene una discapacidad, y dos nietos. El resto sigue su vida en otros parajes de la zona y en la ciudad capital.

"Yo nunca he dicho que no puedo hacer algo, siempre pongo mi práctica de vendedora que sé que en cualquier lugar lo voy a vender", dice Gladys, y recuerda con claridad la primera vez cuando con dos cajas de pescados, llegó al mercado Armonía, y llegó a vender dos bagres a cambio del dinero que le permitía pagar el boleto para regresar desde la Capital de Santiago, hasta donde había venido a probar suerte.

"El hombre del campo a veces recorre kilómetros buscando un mejor lugar donde pescar", asevera, y sabe, porque en su vida el trajín de ir y volver, de "hombrear para llevar el sustento", no es cosa fácil. "Si tenía que vender, a veces caminaba hasta Loreto con tal de poder vender", relata.

Todo eso tuvo que hacer Gladys para poder criar a sus 12 hijos, los que ya son grandes y cada uno siguió su propio camino, aunque quedaron quienes siguieron su pasión por el río, y buscan el fruto del río Dulce.

El recurso natural

Muchas mujeres campesinas viven de la pesca, "El río Dulce es todo, y más en los tiempos en que la plata no nos alcanza. Antes vivía de lo que pescaba, y si no lo vendía, lo cambiaba por una caja de frutas, pero era algo seguro para llevar a mis hijos", comenta.

Cuando se le pide una definición de sí misma, que destaque una virtud que la caracterice, Gladys se apura en decir "coraje". Coraje para sacar una familia numerosa adelante, coraje para conseguir tendido eléctrico en su zona, coraje para sobrellevar la muerte de un hijo.

"Nunca he dicho ‘no puedo hacer algo’, siempre pongo mi práctica de vendedora, y sé que en cualquier lugar lo voy a vender", afirma.

Sobre su formación, recuerda: "Mis padres eran como toda la gente de antes, de los obrajes, pero mi vieja siempre me tiraba ondas, como que si uno no puede en unas cosas hay que practicar en otras. Me dedicaba a hacer pan, empanadillas y vendía. Era la peluquera, la partera, la modista. No porque somos mujeres de campo que no hemos podido estudiar tenemos que quedarnos sin hacer nada, siempre tenemos que tener algo para poder hacer en la vida, por nuestros hijos, y por nosotras mismas".