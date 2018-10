“A mis chicos les enseñé a pescar para que no anden en la calle”

21/10/2018 -

"A mis chicos yo les he enseñado a pescar, porque es una buena manera de no tenerlos en la calle. Ellos han empezado a salir a pescar a la par del padre. El segundo, he tenido la mala suerte de que me lo ha fallecido, esa era la base, salía desde los 11 años a vender. Por eso a veces digo que la juventud está tan cambiada, y depende a veces de los padres que no los guían desde chicos, en vez de que anden en la calle que hagan algo útil", reflexiona Gladys con toda la sabiduría que le dieron sus años de sacrificio.

"Yo nunca he dicho no se puede, me acuerdo en tiempos en que no había ningún tipo de sueldo, ni planes ni nada de eso, me he ido caminando hasta Loreto, y a veces me tocaba volver caminando, porque la gente no retiraba lo que compraba hasta la hora en que venían las combis y me pasaban, entonces salía a hacer dedo o me venía caminando. No veía la hora de llegar, tenía 12 hijos esperando en la casa", finalizó.